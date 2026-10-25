Biến 'lực cản' thành 'đặc sản'

Du khách tham quan Hội An mùa nước nổi. Ảnh: Nguyễn Xuân Anh

Hướng đi này mở thêm cơ hội cho du lịch mùa thấp điểm, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu về giới hạn an toàn trong khai thác.

Sản phẩm du lịch từ thời tiết

Một buổi sáng tháng Mười, những cơn mưa rơi trên mái nhà ở làng Toom Sara (Hòa Vang). Thay vì tìm chỗ trú hay hủy chuyến đi, du khách đến đây có thể quây quần bên bếp lửa, chế biến món ăn dân dã và nghe tiếng mưa rơi giữa không gian núi rừng. Những điều bình dị ấy làm nên trải nghiệm của “Ngày Lóc Chóc”, sản phẩm du lịch lấy âm thanh quen thuộc của những ngày mưa miền Trung làm cảm hứng.

Ông Huỳnh Tấn Pháp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Toom Sara, cho biết ý tưởng tour ra đời từ nhu cầu thực tiễn: làm thế nào để ngày mưa không còn là ngày chết của du lịch, mà trở thành “đặc sản”. Doanh nghiệp muốn tạo ra sản phẩm giúp duy trì công việc cho nhân viên, đồng thời mang đến cho du khách, nhất là các gia đình, cơ hội chậm lại và dành thời gian bên nhau.

Chị Thu Nga, du khách tham gia chương trình, chia sẻ: “Bất ngờ vì không nghĩ ngày mưa lại vui đến vậy. Trước giờ cứ nghĩ mưa là thời gian buồn, không làm được gì, nhưng khi về Toom Sara lại có những trải nghiệm mới mẻ và gần gũi: đổ bánh xèo bếp củi, nghe chuyện đồng bào Cơ Tu, ngồi quanh bếp nghe tiếng mưa rơi. Cảm nhận sự ấm áp một cách chân thật nhất”.

Từ những sản phẩm cụ thể như “Ngày Lóc Chóc”, ngành du lịch địa phương cũng chú trọng quảng bá sản phẩm theo mùa, tạo sức hút cho điểm đến vào những thời điểm ít được du khách lựa chọn, đặc biệt là các tháng cuối năm. Trong khuôn khổ chương trình kích cầu “Miền xanh Di sản”, bên cạnh “Cảm xúc mùa hè”, giai đoạn “Mùa vàng xứ Quảng” tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch mùa mưa.

Là người tâm huyết với việc xây dựng các sản phẩm du lịch thích ứng thời tiết, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm CLB Điểm đến Xứ Quảng, cho rằng đây là khoảng thời gian có những nét đẹp riêng về thời tiết và cảnh quan, cần được nhìn nhận như cơ hội phát triển sản phẩm du lịch. Những sản phẩm như “Hội An mùa nước nổi” hay “Rêu phong Hội An - Mỹ Sơn” được định hướng quảng bá trong tháng Mười và Mười Một, gợi mở cách nhìn khác về xứ Quảng khi mùa mưa về. Đó có thể là cảnh sắc mùa nước nổi, những lớp rêu phong phủ lên di sản trong tiết trời cuối năm, là vẻ trầm lắng mà những ngày nắng ráo khó mang lại.

Định hướng khai thác trong an toàn

Theo chuyên gia dự báo thời tiết, TS. Nguyễn Ngọc Huy, tâm lý e ngại mưa bão là một trong những nguyên nhân khiến du khách hạn chế lựa chọn miền Trung vào những tháng cuối năm. Thông tin về mưa bão, áp thấp nhiệt đới cùng sự thiếu hụt các hoạt động trải nghiệm phù hợp khiến mùa thấp điểm càng khó thu hút khách.

Ông Huy cho rằng cần nhìn nhận thời tiết dựa trên thông tin cụ thể, thay vì để tâm lý lo ngại bao trùm cả mùa du lịch. “Thực tế, trong khoảng thời gian gọi là mùa thiên tai, mùa bão lũ, vẫn có những ngày nắng ấm, những ngày bình thường. Số ngày thời tiết xấu chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mùa. Hiện tại, phần lớn hạ tầng du lịch của Đà Nẵng cũng có khả năng chịu được các cơn bão. Vậy tại sao chúng ta lại chấp nhận “đóng băng” ngành dịch vụ trong khoảng thời gian 2, 3 tháng liền?”, ông nêu vấn đề.

Chính vì vậy, muốn thu hút được khách du lịch đến vào mùa thấp điểm thì địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông để xóa đi “nỗi sợ” về mưa bão có thể ảnh hưởng đến tâm lý của du khách. Và quan trọng hơn, ngành du lịch Đà Nẵng cần tạo ra những sản phẩm du lịch mà ngay cả khi thời tiết bất lợi thì vẫn có thể diễn ra, hoặc ít bị tác động. Đây là một hướng cần nghiên cứu và thúc đẩy để tận dụng tối đa hạ tầng du lịch mùa thấp điểm này.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty VITRACO, cho biết những tháng cuối năm thường là mùa thấp điểm của khách nội địa, trong khi thị trường khách quốc tế bước vào mùa cao điểm. Sự khác biệt này đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh thị trường mục tiêu, tìm kiếm nguồn khách phù hợp và xây dựng lịch trình đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách.

Dù vậy, theo ông Tùng, sản phẩm du lịch mùa mưa hiện mới dừng ở vai trò bổ sung, giúp đa dạng hóa trải nghiệm. Tâm lý e ngại của du khách, nhất là trước nguy cơ thời tiết chuyển biến xấu, vẫn là trở ngại đối với các hoạt động ngoài trời. Bởi vậy, hiệu quả của sản phẩm không chỉ nằm ở ý tưởng mới lạ mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức và phương án ứng phó.

Khâu chuẩn bị an toàn cần bắt đầu từ quá trình thiết kế và tổ chức sản phẩm. Doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo thời tiết; kiểm tra hệ thống điện, thoát nước, phương tiện di chuyển và các hạng mục phục vụ khách; đồng thời trang bị cho nhân sự kiến thức sơ cứu, kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp và quy trình xử lý khi thời tiết chuyển biến xấu.

Quan trọng hơn, cần xác định rõ giới hạn vận hành. Trong những ngày mưa thông thường, doanh nghiệp có thể bố trí hoạt động phù hợp, ưu tiên trải nghiệm trong không gian an toàn. Khi xuất hiện cảnh báo nguy hiểm hoặc điều kiện thực tế không còn bảo đảm, việc thay đổi lịch trình, tạm dừng hoạt động hay khuyến cáo du khách tránh xa khu vực rủi ro phải được đặt lên hàng đầu. “Ranh giới giữa một sản phẩm thích ứng với thời tiết và một trải nghiệm tiềm ẩn rủi ro cần được xác lập ngay từ khâu thiết kế”, ông Tùng nhấn mạnh.