Biên lợi nhuận lên cao nhất nhiều năm, Sabeco (SAB) được NHSV dự báo lãi 4.900 tỷ đồng

Biên lợi nhuận lên mức cao nhất nhiều năm

CTCP Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) vừa công bố báo cáo cập nhật về Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã ck: SAB).

Trong quý II/2026, Sabeco ghi nhận 6.888 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đạt 38,7%, mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 1.167 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí bán hàng tăng mạnh.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.316 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế được đặt mục tiêu 4.609 tỷ đồng, tăng 4,2%. Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thị trường bia tăng trưởng chậm, cạnh tranh vẫn cao

Theo số liệu Euromonitor, thị trường bia Việt Nam được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 5% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới quy mô khoảng 10 tỷ USD. Sản lượng tiêu thụ bình quân dự kiến duy trì quanh 4 - 4,5 tỷ lít/năm. Tốc độ này thấp hơn giai đoạn trước, khi ngành bia đồng thời phải thích ứng với sức mua thận trọng, các quy định kiểm soát nồng độ cồn và lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo NHSV, Sabeco có lợi thế nhờ hệ thống thương hiệu lâu đời, độ phủ phân phối lớn và rào cản gia nhập ngành cao. Thị trường bia Việt Nam hiện tập trung chủ yếu vào một số doanh nghiệp lớn, qua đó giúp các nhà sản xuất có thương hiệu duy trì vị thế trước những biến động của chi phí đầu vào. Dù vậy, khả năng tăng giá bán vẫn phụ thuộc vào sức mua, mức độ cạnh tranh và phản ứng của người tiêu dùng. Việc điều chỉnh giá có thể giúp doanh nghiệp bù đắp một phần chi phí và tác động từ thuế, nhưng Sabeco vẫn cần duy trì chi phí tiếp thị để bảo vệ thị phần trước các thương hiệu bia trong nước và quốc tế.

SAB sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng tiền ròng

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của NHSV là nền tảng tài chính của Sabeco. Tại cuối quý II/2026, NHSV ước tính Sabeco sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng tiền ròng. Nguồn lực này giúp doanh nghiệp có dư địa phục vụ hoạt động sản xuất, mở rộng hệ thống và gia tăng chi phí tiếp thị mà không phải phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay. Lượng tiền mặt lớn cũng tạo nền tảng để Sabeco duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt. Đây là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao trên thị trường. Theo kế hoạch, Sabeco dự kiến chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 50%.

NHSV dự báo lãi 4.900 tỷ đồng năm 2026

Về triển vọng kinh doanh, NHSV dự báo Sabeco đạt 27.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, tăng khoảng 4,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế được dự báo đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 11%. Như vậy, dự báo của NHSV thận trọng hơn kế hoạch của Sabeco về doanh thu nhưng cao hơn về lợi nhuận.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 28.316 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.609 tỷ đồng. Trong khi đó, NHSV dự báo doanh thu thấp hơn khoảng 1.300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận cao hơn gần 300 tỷ đồng. Sang năm 2027, NHSV dự báo doanh thu Sabeco tăng lên 29.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 8%.

Trên cơ sở kết hợp phương pháp định giá theo hệ số giá trên lợi nhuận và chiết khấu cổ tức, NHSV đưa ra giá kỳ vọng 55.555 đồng/cổ phiếu đối với SAB. Mức này cao hơn khoảng 25% khi định giá của SAB đang ở vùng thấp trong nhiều năm.