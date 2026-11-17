Biên kịch Vũ Liêm hé lộ câu chuyện nghệ thuật của 'Muôn sắc Việt Nam'
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang thông điệp “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”. Từ góc nhìn của người xây dựng kịch bản, Giám đốc sáng tạo, biên kịch Vũ Liêm lý giải ý tưởng chủ đề, cách tổ chức mạch nội dung và hành trình chuyển tải những giá trị văn hóa dân tộc đến khán giả bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bien-kich-vu-liem-he-lo-cau-chuyen-nghe-thuat-cua-muon-sac-viet-nam-1766268.html