Biến khuyết điểm thành thế mạnh: Cô gái 1m55 tự tin tạo dấu ấn riêng trong nghề người mẫu

Nguyễn Trần Minh Vy (năm thứ nhất, khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) không chỉ theo đuổi con đường học vấn chính quy, mà còn được biết đến với vai trò người mẫu ảnh tự do, đồng thời thử sức ở vị trí US Content & Traffic Specialist trong thời gian rảnh.

Nguyễn Trần Minh Vy (năm thứ nhất, khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV,

﻿ĐHQG TP. HCM).

Cơ duyên đưa Minh Vy đến với nghề người mẫu diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Cuối năm THCS, trong buổi chụp hình lưu giữ kỷ niệm tốt nghiệp, nét biểu cảm trong trẻo của cô học sinh đã lọt vào “mắt xanh” của nhiếp ảnh gia. Tấm ảnh được đăng tải mở ra cánh cửa đưa cô bước vào con đường người mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Minh Vy chia sẻ: “Một nghề mà từ đầu mình không hề biết đến, nhưng càng gắn bó lại càng say mê. Nghề dạy mình nhận thức rõ về việc giữ lửa, chủ động cập nhật, chuẩn bị kỹ càng và luôn giữ tinh thần hợp tác chuyên nghiệp”.

Bên cạnh công việc học, Minh Vy còn là người mẫu ảnh tự do, đồng thời thử sức ở vị trí US Content & Traffic Specialist trong thời gian rảnh.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu ảnh, Minh Vy còn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật đa dạng với Aerobic (từng đoạt 1 HCB, 2 HCĐ), nhảy hiện đại (Quán quân nhóm nhảy tỉnh Đồng Nai 2024, Á quân 2026), guitar và ca hát.

Đến nay, Minh Vy đã có hơn 3 năm gắn bó với nghề. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô luôn trân trọng sự hỗ trợ, đầu tư hình ảnh từ các anh chị nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm. Nhận thức rõ, nghề người mẫu có môi trường biến đổi linh hoạt và đào thải khốc liệt, Minh Vy luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ lửa nghề, chuẩn bị kỹ càng, liên tục trau dồi và duy trì tinh thần hợp tác chuyên nghiệp.

Cơ duyên đưa Minh Vy đến với nghệ thuật từ khá sớm, với sự ủng hộ và đồng hành của gia đình.

Bước vào môi trường THPT, với bản tính năng nổ, Minh Vy hào hứng đăng ký casting nhiều câu lạc bộ truyền thông, hát và nhảy. Khi hình ảnh của cô xuất hiện trên khắp các trang mạng nhà trường, những lời “xì xào” bắt đầu “bủa vây”.

Cũng chính những lời dèm pha ấy từng làm thui chột ngọn lửa nhiệt huyết của cô nữ sinh 16 tuổi, khiến Minh Vy rơi vào hoảng loạn và tự vấn bản thân. Nhưng chính sự thấu hiểu từ gia đình, cùng bản lĩnh nội tại đã giúp cô nhận ra: “Miệng đời không nuôi nổi ước mơ”.

Minh Vy chia sẻ: “Mọi người có quyền nhìn nhận và phán xét, miễn là bản thân có trách nhiệm làm tốt công việc, cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Khi mình không còn bận tâm đến những tần số nhiễu, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu ảnh, Minh Vy còn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật đa dạng.

Sự kiên định đã giúp Minh Vy hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ ở các câu lạc bộ, gặt hái nhiều giải thưởng và tìm thấy những người bạn đồng điệu về tư duy. Giờ đây, ở vị thế của một người đi trước, Minh Vy lại trở thành điểm tựa tinh thần, lắng nghe và tháo gỡ những mông lung cho thế hệ sau này.

Bên cạnh áp lực dư luận, Minh Vy từng có thời gian dài tự ti về vóc dáng nhỏ nhắn của mình (chiều cao 1m55, cân nặng 40kg). Điều đó khiến cô từng nản lòng và tự dằn dặn khi gặp không ít rào cản trong ứng tuyển công việc người mẫu: "Giá như mình cao thêm một chút".

Nhưng thay vì bỏ cuộc, tình yêu nghề đã níu giữ cô ở lại. Minh Vy chủ động tìm kiếm giải pháp: Mang theo giày cao gót phù hợp, duy trì chế độ ăn uống điều độ, tập luyện thể thao và bổ sung canxi. Dù biết đã qua "giai đoạn vàng" phát triển chiều cao, cô vẫn kiên trì rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh.

Dù gặp nhiều khó khăn và rào cản khi theo đuổi đam mê, nhưng Minh Vy lựa chọn hướng đi riêng thay vì bỏ cuộc, biến khuyết điểm thành ưu thế của bản thân.

Với những trải nghiệm của bản thân, Minh Vy nhanh chóng nhận ra, chiều cao không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công. Rất nhiều hình mẫu trên thế giới đã chứng minh rằng, ngoại hình hay khuyết điểm không thể cản bước người có thực lực. Cốt lõi nằm ở sự nỗ lực và giá trị nội tại.

Nâng cao ưu điểm, cải thiện khuyết điểm và "biết đủ" với những gì bản thân sở hữu, Minh Vy chọn hướng đi riêng: Trở thành người mẫu makeup, concept, beauty... vừa phù hợp với vóc dáng, vừa tạo hình ảnh tham khảo cho các cô gái có cùng dáng người nhỏ nhắn giống như cô.

Trong các mảng nghệ thuật, Minh Vy đặc biệt dành tình yêu lớn cho âm nhạc và trình diễn. Bước vào môi trường đại học, cô mong muốn kết hợp đam mê ca hát với ngành Văn hóa học mà bản thân đang theo đuổi, từ đó lan tỏa bản sắc và nét đẹp văn hóa Việt Nam đến mọi người qua từng giai điệu.

Sở hữu bảng thành tích hoạt động ấn tượng nhưng Minh Vy thú nhận, cô từng gặp áp lực tâm lý lớn, đến mức run tay khi đứng trước đám đông hay chuẩn bị công diễn. Dù vậy, nữ sinh vẫn kiên trì tham gia các hội diễn, casting câu lạc bộ trong và ngoài khoa để rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Tại cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Tân sinh viên 2026, Minh Vy đã đại diện khoa Văn hóa học tham gia và cùng đội thi mang về Giải “Ấn tượng nhất”.

Hướng về tương lai, Minh Vy đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tốt nghiệp đại học loại Giỏi trở lên và làm đúng chuyên môn được đào tạo, đồng thời duy trì ngọn lửa nghệ thuật song hành cùng sự ổn định kinh tế.

Hình mẫu mà cô hướng đến là một người trẻ nhiệt huyết, có trách nhiệm, bản lĩnh bảo vệ quan điểm cá nhân, nhưng luôn cầu thị lắng nghe. Hơn hết, Minh Vy khao khát trở thành một cá nhân không ngừng tiến bộ, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cô gói gọn tinh thần ấy qua câu nói tâm đắc nhất: “At least, I gave it my all” (Ít nhất, mình đã cố gắng hết sức).

(Ảnh: NVCC)