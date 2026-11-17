Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (diễn ra từ ngày 13 đến 28/11), chợ Đồng Xuân – khu chợ biểu tượng gắn liền với lịch sử Thủ đô vừa chính thức khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông qua chương trình nghệ thuật mang tên "Chạm Đồng Xuân," không gian mua bán tấp nập thường ngày đã được biến hóa thành một sân chơi nghệ thuật đương đại độc đáo, mang đến những trải nghiệm thưởng lãm chưa từng có cho công chúng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Điểm đột phá lớn nhất của sự kiện là việc phá vỡ giới hạn của các phòng triển lãm tĩnh lặng. Toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được đưa trực tiếp vào môi trường giao thương thực tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khách tham quan và tiểu thương có thể dễ dàng bắt gặp các tác phẩm đầy màu sắc len lỏi dọc theo hành lang, lối đi, cầu thang và cả những góc khuất ít người chú ý. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự sắp đặt táo bạo này tạo ra một cuộc đối thoại đầy thú vị giữa nhịp sống hối hả của thương mại truyền thống và tinh thần sáng tạo tự do của nghệ thuật hiện đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đặc biệt, để tạo sự gắn kết chặt chẽ với lịch sử khu chợ, các nghệ sĩ đã tôn vinh tính bản địa bằng cách sử dụng chính những chất liệu quen thuộc như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã hay thùng xốp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giữa nhịp mua bán nhộn nhịp, hàng hóa được vận chuyển liên tục và tiếng trao đổi của tiểu thương, những tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc hiện diện trên tường, dọc hành lang hay tại các khoảng không gian chuyển tiếp giữa những tầng nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nghệ thuật không đứng ngoài đời sống mà được đặt trong chính không gian buôn bán thường nhật. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài ra, bức tranh tường “Cầu Đông” của nghệ sĩ Vladimír Strejček (Cộng hòa Séc) biến cầu thang số 13 thành một góc trưng bày ấn tượng, hay tác phẩm “The Bonsai - The Moon” của Anpu Varkey (Ấn Độ) trên bức tường mặt phố Hàng Khoai cũng đang thu hút đông đảo người đến chiêm ngưỡng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không chỉ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu cũng trở thành địa điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công trình kiến trúc có tuổi đời hơn một thế kỷ được giới thiệu đến công chúng qua chương trình nghệ thuật đương đại mang tên “Tháp Ẩn Ca.” Bên trong công trình, hệ thống nhiều loa được bố trí để tạo nên một không gian trình diễn âm thanh đặc biệt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)