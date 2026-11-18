Chiều 18/11, Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” đã được tổ chức thành công rực rỡ.

Chương trình không chỉ là dịp đánh giá kết quả triển khai quy tắc ứng xử trong toàn lực lượng mà còn tạo diễn đàn để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi chiếu, điều chỉnh hành vi, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Tham dự sự kiện có Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Đại tá Trần Cao Kiều; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, PGS.TS Đặng Thái Giáp - Trưởng ban Giám khảo cùng đại diện các đơn vị trong toàn lực lượng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình của Hội thi qua phóng sự tổng kết, tái hiện những dấu ấn nổi bật, những phần tranh tài công phu và tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của các đội tuyển. Trải qua hai ngày thi, 21 đội tuyển đã mang đến những cách thể hiện phong phú, sáng tạo qua ba phần thi: "Dấu ấn Công an Thủ đô", "Hiểu đúng, làm chuẩn mực" và "Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ". Đặc biệt, thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa, video tuyên truyền và phần xử lý tình huống, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với Nhân dân được tái hiện sinh động, gần gũi, giàu tính giáo dục.

Đánh giá về chất lượng Hội thi, Nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, PGS.TS Đặng Thái Giáp - Trưởng ban Giám khảo đánh giá kết quả Hội thi ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của các đội tuyển; nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn. Không đơn thuần dừng lại ở việc truyền tải các quy định, những thông điệp về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tận tụy, chuẩn mực giao tiếp và văn hóa phục vụ Nhân dân đã được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo sự gần gũi và sức lan tỏa.

Nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, PGS.TS Đặng Thái Giáp - Trưởng ban Giám khảo phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Phát biểu tổng kết Hội thi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị phối hợp. Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thi đối với công tác xây dựng văn hóa trong lực lượng, đồng chí khẳng định: "Hội thi đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa".

Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Theo đồng chí, giá trị lớn hơn cả của Hội thi không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện những chuẩn mực của người chiến sĩ Công an Thủ đô. Bởi văn hóa không thể chỉ hình thành từ những quy định hay lời kêu gọi, mà phải được bồi đắp từ nhận thức, nuôi dưỡng bằng môi trường và thể hiện qua hành động thường xuyên; từ kỷ luật, tác phong công tác đến cách ứng xử với đồng chí, đồng đội và đặc biệt là thái độ, trách nhiệm trước Nhân dân.

Để những giá trị của Hội thi tiếp tục được phát huy trong thực tiễn, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm: đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, khai thác hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video, đồng thời nghiên cứu xây dựng bộ phim tình huống gồm nhiều video ngắn, cụ thể hóa từng chuẩn mực ứng xử bằng những câu chuyện gần gũi với thực tiễn; mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng xã hội, để Nhân dân cùng đồng hành, giám sát và ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Hội thi kết thúc không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Trái lại, đây phải là điểm khởi đầu cho một giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất hơn, để Quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống công tác, chiến đấu và sinh hoạt của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Lê Văn Tuân nhấn mạnh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao tổng số 24 giải thưởng cho các đội tuyển, gồm: 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 12 giải Ba và 03 giải phụ. Mỗi giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của các đội thi. Những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo và thông điệp giàu ý nghĩa được thể hiện tại Hội thi sẽ tiếp tục được lựa chọn, khai thác để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân trao Cờ và Giấy chứng nhận Giải Đặc biệt Hội thi cho Cụm thi đua số 3. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà trao Giải Nhất Hội thi cho 2 Cụm thi đua đạt giải nhất. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp và Đại tá Trần Cao Kiều trao Giải Nhì cho các đội thi đạt giải nhì. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Giám khảo và Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội, Đại tá Trần Văn Hóa trao giải ba cho các đội thi. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Cục Công tác chính trị, Thượng tá Trần Thị Quý - thành viên Ban Giám khảo trao giải chuyên đề cho các đội thi. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

Hội thi khép lại nhưng những giá trị được khơi dậy từ Hội thi sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi đơn vị, mỗi vị trí công tác và trong từng hành động thường ngày của cán bộ, chiến sĩ. Bởi xây dựng văn hóa Công an Thủ đô không chỉ là chấp hành nghiêm những quy định, mà cao hơn là hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm và bản lĩnh văn hóa trong mỗi người chiến sĩ; để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là một đại diện tiêu biểu cho phẩm chất người Công an nhân dân và nét đẹp thanh lịch, văn minh của Thủ đô. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, góp phần củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)