Chiều 18/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội”.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với sự tham gia của 21 đội tuyển đại diện cho 21 cụm thi đua, Hội thi đã để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, thanh lịch, vì nhân dân phục vụ.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết, trao giải hội thi .

Phần thi sân khấu hóa, xử lý tình huống tiêu biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự tổng kết, nhìn lại hành trình của hội thi với những phần tranh tài được chuẩn bị công phu, sáng tạo. Được tổ chức nhằm cụ thể hóa Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1333 ngày 3/3/2026 của Giám đốc Công an thành phố, hội thi hướng tới đưa các chuẩn mực từ nhận thức thành hành động thường xuyên, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thông qua ba phần thi “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì nhân dân phục vụ”, 21 đội tuyển đã thể hiện kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo và vận dụng Quy tắc ứng xử vào thực tiễn. Đặc biệt, các tiểu phẩm sân khấu hóa đã tái hiện sinh động những tình huống trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân. Qua đó, truyền tải thông điệp về tính kỷ luật, trách nhiệm, sự tận tụy và văn hóa giao tiếp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Bên các phần thi sân khấu hóa, 21 video tuyên truyền ngắn được các đội thi xây dựng, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của Công an TP Hà Nội đã góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, đưa những chuẩn mực ứng xử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phóng sự tổng kết Hội thi tái hiện những dấu ấn nổi bật trong 2 ngày tranh tài của 21 đội tuyển.

Phát biểu đánh giá kết quả hội thi, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban Giám khảo ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, sự đầu tư công phu và sức sáng tạo của các đội tuyển.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu đánh giá kết quả hội thi .

Đồng chí Trưởng Ban Giám khảo khẳng định, kết quả chấm thi được thống nhất trên tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm của các thành viên. Đồng thời bày tỏ tin tưởng những giá trị, thông điệp và bài học từ hội thi sẽ tiếp tục được các đội tuyển lan tỏa, chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công tác và cuộc sống hằng ngày.

Phát biểu tổng kết hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển; đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức, ban giám khảo và các đơn vị phối hợp.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa. Thành công quan trọng nhất của hội thi không chỉ nằm ở các giải thưởng mà còn ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tổng kết hội thi .

Để phát huy kết quả hội thi, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đưa việc thực hiện quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lấy sự chuyển biến trong tác phong, chất lượng giải quyết công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, khai thác hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video; nghiên cứu xây dựng bộ phim tình huống gồm nhiều video ngắn, cụ thể hóa các chuẩn mực ứng xử thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Nhấn mạnh yêu cầu mở rộng sức lan tỏa của quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng xã hội để nhân dân cùng đồng hành, giám sát và ghi nhận những chuyển biến tích cực, Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định: “Hội thi kết thúc không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành, mà đây phải là điểm khởi đầu cho một giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất hơn để quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống công tác, chiến đấu và sinh hoạt của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giải Đặc biệt cho Cụm thi đua số 3.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tuyển đạt thành tích xuất sắc tại hội thi .

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao các giải thưởng cho những đội tuyển đạt thành tích cao. Cụm thi đua số 3 xuất sắc giành giải Đặc biệt của hội thi; hai giải Nhất thuộc về Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 6. Ban tổ chức cũng trao 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 3 giải chuyên đề. Các tiểu phẩm, video tiêu biểu của hội thi sẽ tiếp tục được khai thác, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử trong toàn Công an TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi khép lại, song những thông điệp và bài học từ các tình huống sân khấu hóa sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi đơn vị, từng vị trí công tác và hành động thường ngày của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.