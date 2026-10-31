Biển hiệu hộ kinh doanh lấn ra vỉa hè, lòng đường bị xử phạt thế nào?

- Luật sư Lê Thị Thùy - Công ty Luật TNHH FRIC tư vấn: Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 67 Nghị định 87/2026/NĐ-CP có quy định về mức phạt vi phạm quy định về biển hiệu như sau:

“Điều 67. Vi phạm quy định về biển hiệu

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này”.

Như vậy, biển hiệu hộ kinh doanh lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng có thể bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng và buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi vi phạm.

Lưu ý, mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 87/2026/NĐ-CP.