Biển hiệu AI: Đằng sau những hình ảnh bắt mắt

Cửa hàng sử dụng biển hiệu AI. (Ảnh: Hùng Anh)

Khi biển hiệu được AI tạo hình

Trên những tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh, biển hiệu không chỉ giúp khách hàng nhận diện địa điểm mà còn là một phần tạo nên diện mạo của cửa hàng. Bên cạnh những mẫu biển hiệu truyền thống, nhiều cửa hàng bắt đầu sử dụng hình ảnh AI để quảng bá món ăn, đồ uống với cách thể hiện mới lạ và bắt mắt hơn, đồng thời tối ưu được chi phí quảng cáo cửa hàng.

Các biển hiệu tạo bởi AI với hình ảnh bắt mắt. (Ảnh: Phương Trang)

Điểm dễ nhận thấy ở những biển hiệu này là màu sắc nổi bật cùng các chi tiết đặc trưng của hình ảnh do AI tạo ra như những vệt sơn loang, hiệu ứng chuyển màu và cách thể hiện hình ảnh có phần phi thực tế. Nhờ đó, biển hiệu có thể tạo ấn tượng thị giác và giúp cửa hàng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, hình ảnh trên biển hiệu chưa hẳn đã phản ánh chính xác diện mạo của sản phẩm ngoài đời thực. Sự chênh lệch giữa hình ảnh quảng cáo và sản phẩm khi đến tay khách hàng vì thế không chỉ là câu chuyện về tính thẩm mỹ, mà còn đặt ra vấn đề về tính chân thực trong hoạt động quảng bá và kỳ vọng của người tiêu dùng.

Hình ảnh quảng cáo tạo bởi AI và sản phẩm thực tế khách hàng nhận được. (Ảnh: Phương Trang)

Nhưng sự khác biệt cũng cần được nhìn nhận cụ thể thay vì mặc định hình ảnh AI luôn thiếu chân thực. Mức độ phù hợp còn phụ thuộc vào cách tạo hình, khâu chỉnh sửa và việc chủ cửa hàng sử dụng hình ảnh đó để minh họa hay quảng bá trực tiếp cho sản phẩm đang kinh doanh.

Chia sẻ về lý do sử dụng các biển hiệu AI cho cửa hàng của mình, anh Phạm Văn Cường (43 tuổi, chủ Tiệm trà Tú Anh, phường Hạc Thành) cho biết: “Biển hiệu này tôi thuê người làm. Tôi thấy cũng ổn, vì nhìn nó bắt mắt hơn, có cảm giác cuốn hút hơn so với những biển hiệu thông thường. Khách đi qua nhìn thấy có khi cũng tò mò, muốn vào xem thử".

Anh Cường, chủ Tiệm trà Tú Anh chia sẻ trải nghiệm sau một thời gian sử dụng biển hiệu AI. (Ảnh: Phương Trang)

Từ sức hút thị giác đến hiệu quả thực tế

Một tấm biển hiệu nổi bật có thể thu hút ánh nhìn, khơi gợi sự tò mò và tạo ấn tượng ban đầu với khách hàng. Song, giá trị của biển hiệu không dừng lại ở sức hút thị giác, mà còn nằm ở khả năng truyền tải đúng hình ảnh sản phẩm, tạo sự tương xứng giữa quảng cáo và trải nghiệm thực tế, từ đó góp phần xây dựng niềm tin và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Ở phía khách hàng, biển hiệu là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên với cửa hàng. Chia sẻ về cảm nhận khi bắt gặp những biển hiệu sử dụng hình ảnh AI, bạn Lê Bảo Châu (20 tuổi, sinh viên) cho biết: “Em thấy những biển hiệu này khá nổi bật nên dễ thu hút sự chú ý, nhất là khi đi ngang qua cửa hàng. Em nghĩ hình ảnh trên biển hiệu có thể mới lạ để tạo ấn tượng, nhưng vẫn cần có sự tương đồng với sản phẩm thực tế”. Dù vậy, quyết định lựa chọn sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chất lượng, giá cả và dịch vụ.

Menu tạo bởi AI bắt mắt dễ thu hút khách hàng. (Ảnh: Phương Trang)

Sáng tạo có trách nhiệm: Giới hạn của biển hiệu AI

Nếu sản phẩm được mô tả khác biệt quá lớn so với thực tế, biển hiệu có thể tạo ra kỳ vọng không phù hợp cho khách hàng bởi công nghệ chưa thể bảo đảm tính chính xác của hình ảnh. Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh AI cần đi cùng khâu kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế để tránh gây hiểu lầm.

Việc ứng dụng AI trong quảng cáo cũng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Theo Điều 19 Luật Quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 75/2025/QH15, nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây cũng là yêu cầu cần được chú trọng khi sử dụng hình ảnh AI để giới thiệu sản phẩm, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm của người quảng cáo.

AI đang mở rộng khả năng sáng tạo trong quảng cáo, song giá trị của công nghệ vẫn phụ thuộc vào cách con người sử dụng. Đằng sau một tấm biển hiệu nổi bật không chỉ là hình ảnh được tạo ra bằng công cụ mới, mà còn là lựa chọn, trách nhiệm và cam kết của người kinh doanh đối với khách hàng.