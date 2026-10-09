Biến hạ tầng lễ hội thành tài sản đô thị xanh: Điểm sáng mới tại Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tối ưu hóa hạ tầng xanh và bài toán kinh tế kéo dài chuỗi giá trị

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 8/10/2026, thông tin về kế hoạch Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc" – đã chính thức được công bố. Sự kiện tập trung cao điểm trong tháng 12/2026, mở màn bằng lễ khai mạc vào ngày 19/12 và khép lại bằng chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 ngày 31/12. Với 11 chương trình chính cùng 25 hoạt động hưởng ứng, kỳ lễ hội năm nay ghi nhận tư duy tiếp cận hoàn toàn mới trong khâu thiết kế hạ tầng xanh.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở định hướng mở rộng không gian lễ hội từ vùng lõi Quảng trường Lâm Viên lan tỏa ra khắp các phường, xã trên địa bàn. Thay vì các tiểu cảnh mang tính chất "mì ăn liền", hạ tầng hoa, các công trình xanh và tuyến đường hoa năm nay được quy hoạch kiên cố để duy trì sử dụng lâu dài, kéo dài ít nhất qua Tết Nguyên đán.

Các công trình xanh và tuyến đường hoa năm nay được quy hoạch kiên cố để duy trì sử dụng lâu dài, kéo dài ít nhất qua Tết Nguyên đán (Ảnh: C.H)

Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, cách làm này giải quyết dứt điểm bài toán lãng phí tài nguyên vốn thường xuất hiện ở các lễ hội ngắn hạn. Việc tận dụng tối đa vòng đời của hệ thống cảnh quan xanh không chỉ tối ưu hóa chi phí đầu tư công mà còn kéo dài "mùa du lịch", giảm bớt áp lực quá tải hạ tầng cục bộ vào những ngày cao điểm. Điều này đồng thời giúp các doanh nghiệp dịch vụ, người dân địa phương nâng cao dư địa khai thác thương mại, chuyển từ mô hình "ăn xổi" sang phát triển chuỗi giá trị kinh tế xanh bền vững.

Xã hội hóa cảnh quan và thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cộng đồng

Sự chuyển dịch bền vững của Festival Hoa năm nay còn thể hiện rõ qua mức độ chủ động tham gia của người dân và doanh nghiệp – những chủ thể trung tâm của tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh" không còn dừng ở khẩu hiệu mà đã chuyển hóa thành kế hoạch hành động cụ thể tại hơn 70 xã, phường.

Tại khu vực Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang - Đà Lạt xây dựng 6 tuyến đường hoa.

Việc mở rộng không gian lễ hội được kỳ vọng giúp dòng khách lan tỏa rộng hơn, tạo thêm cơ hội cho các dịch vụ du lịch (Ảnh: C.H)

Không chỉ đơn thuần là không gian thưởng lãm hoa truyền thống, Festival Hoa Đà Lạt 2026 đã bước tiến dài sang mô hình kinh tế sáng tạo kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sự kiện năm nay đẩy mạnh tích hợp yếu tố quốc tế và chuỗi hội thảo chuyên sâu. Chuỗi hoạt động trọng tâm sẽ lồng ghép các diễn đàn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế về hoa và ngành nông nghiệp; phiên chợ rau - hoa cùng không gian quảng bá trà - cà phê - rượu vang.

Việc nâng tầm lễ hội thành nơi hội tụ của khoa học, công nghệ nông nghiệp cao, kết hợp văn hóa thổ cẩm, thời trang và âm nhạc (Carnival ban nhạc, nhóm nhảy hiện đại...) là minh chứng rõ nét cho định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp nông nghiệp, du lịch thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh giao thương quốc tế và ứng dụng chuyển đổi số trong nâng cao chuỗi giá trị nông sản, hướng tới xây dựng thương hiệu nông nghiệp xanh, thương mại hiện đại cho vùng đất Tây Nguyên.

Khai mạc dự kiến 19/12, bế mạc kết hợp chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 vào 31/12 (Ảnh minh họa - C.H)

Festival Hoa Đà Lạt 2026 vì thế được kỳ vọng không chỉ tạo sức hút trong tháng 12, mà còn góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và tiêu dùng tại địa phương. Khi không gian lễ hội được mở rộng và các công trình cảnh quan được duy trì lâu hơn, hiệu quả kinh tế từ dòng khách cũng có thêm cơ hội lan tỏa tới nhiều khu vực thay vì tập trung trong một số điểm du lịch trung tâm.

Cùng với đó, việc tổ chức festival trên phạm vi rộng đặt ra yêu cầu về quản lý cảnh quan, vệ sinh môi trường, giao thông, an ninh, y tế và hậu cần. Nếu các hoạt động được tổ chức theo hướng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải và ưu tiên những công trình có khả năng sử dụng lâu dài, festival có thể tạo thêm giá trị bền vững cho đô thị thay vì gia tăng áp lực môi trường trong thời gian ngắn.

Với cách tiếp cận mới, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI đang được xây dựng như một chuỗi hoạt động kết nối giữa hoa, văn hóa, sáng tạo, nông nghiệp và du lịch. Đây cũng là cơ hội để Đà Lạt tiếp tục làm mới thương hiệu điểm đến, kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách và tạo thêm dư địa phát triển cho hệ sinh thái dịch vụ địa phương.