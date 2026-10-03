Biên giới Mỹ-Canada được thắt chặt sau lệnh cấm nhập khẩu của chính quyền Trump

Cảnh sát Canada được triển khai tại khu vực gần Cầu Rainbow ở Niagara Falls, Ontario, giáp giới Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Hiệp hội Snowbird Canada (CSA) vừa đưa ra cảnh báo cho những du khách đến Mỹ, khuyến cáo không nên mang theo đồ uống có cồn và một số sản phẩm từ sữa khi di chuyển sang nước láng giềng phía Nam.

Khuyến nghị này được đưa ra cùng thời điểm Mỹ chính thức áp đặt lệnh cấm nhập khẩu mới đối với một số hàng hóa Canada - bao gồm đồ uống có cồn và các sản phẩm từ váng sữa - từ ngày 29/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh cấm này vào ngày 8/9, cùng ngày Canada áp đặt thuế quan trả đũa đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá gần 28 tỷ USD.

CSA khuyến cáo người dân Canada đến Mỹ nên kiểm tra kỹ xe cộ và hành lý để phát hiện các sản phẩm có nguồn gốc Canada thuộc diện bị cấm nhập khẩu theo quy định mới.

Ông Evan Rachkovsky, Giám đốc Nghiên cứu và Truyền thông của CSA, cho biết hiện Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) vẫn chưa đưa ra hướng dẫn rõ ràng xác nhận rằng du khách Canada mang theo đồ uống có cồn hoặc các sản phẩm bị ảnh hưởng khác có nguồn gốc từ Canada để sử dụng cá nhân sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế nhập khẩu mới này.

Tuy nhiên, du khách Canada khi đến Mỹ nên khai báo "tất cả các loại đồ uống có cồn và các sản phẩm liên quan khác," đồng thời chuẩn bị tinh thần cho việc các nhân viên CBP sẽ từ chối cho phép mang các mặt hàng vào Mỹ, thậm chí có thể bị tịch thu ngay tại biên giới.

Theo ông Rachkovsky, du khách nên tránh hoàn toàn việc mang các sản phẩm này vào Mỹ như một biện pháp phòng ngừa "cho đến khi có hướng dẫn rõ ràng hơn."

Trong khi đó, một người phát ngôn của CBP cho biết cư dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên "có thể mang theo 1 lít đồ uống có cồn để sử dụng cá nhân mà không phải nộp thuế khi trở về từ nước ngoài, bao gồm cả từ Canada," đồng thời lưu ý du khách bắt buộc phải khai báo mọi loại đồ uống có cồn với CBP và số lượng vượt quá hạn mức miễn thuế sẽ bị xem xét.

Mức thuế suất 50% thường sẽ được áp dụng đối với các loại đồ uống có cồn vượt quá hạn mức một lít và thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố số 11061 - văn bản quy định việc loại trừ một số loại đồ uống có cồn của Canada khỏi diện được phép nhập khẩu vào Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của CBP không làm rõ liệu hướng dẫn này có áp dụng cho công dân Canada khi nhập cảnh vào Mỹ với các loại đồ uống có cồn do Canada sản xuất hay không./.