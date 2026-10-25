Biến giờ ra chơi thành sân chơi bổ ích

Sáng thứ Năm, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, sân trường Trường THPT Nguyễn Huệ đã rộn ràng trong tiếng nhạc. Tại đây, các thành viên câu lạc bộ năng khiếu tự tin chơi đàn, đệm nhạc và cất cao tiếng hát, tạo nên liveshow thu nhỏ với những giai điệu trẻ trung, sôi động.

Một liveshow thu nhỏ tại sân Trường THPT Nguyễn Huệ mỗi giờ ra chơi thứ Năm hằng tuần.

Tiếng nhạc vang lên đã cuốn hút nhiều học sinh tham gia, hòa theo lời ca, nhún nhảy theo điệu nhạc và nhiệt tình cổ vũ. Không cần sân khấu cầu kỳ hay những tiết mục dàn dựng công phu, sự tự nhiên và tinh thần cùng tham gia đã tạo nên sức hấp dẫn của giờ ra chơi.

Học sinh giao lưu âm nhạc sau những tiết học căng thẳng.

Chính không khí sôi nổi ấy giúp các em thư giãn sau những tiết học, sẵn sàng bước vào giờ học tiếp theo với tâm thế thoải mái.

Nguyễn Ngọc Trâm - học sinh lớp 12T3 chia sẻ: Em thấy các hoạt động trong giờ ra chơi rất bổ ích và vui vẻ. Chúng em được cùng nhau hát, nhảy, giao lưu và trò chuyện trực tiếp với bạn bè. Sau những tiết học căng thẳng, đây là khoảng thời gian giúp em thư giãn, có thêm năng lượng học tập. Em cũng cảm thấy tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể và có thêm cơ hội gần gũi với các bạn trong trường.

Tại Trường THPT Nguyễn Huệ, học sinh mang điện thoại đến trường phải thực hiện quy định tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng, gửi thiết bị vào tủ bảo quản chung của lớp ngay từ đầu buổi học.

Để giờ ra chơi thêm thú vị, từ đầu năm học 2026-2027, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Huệ đã triển khai mô hình “Giờ ra chơi không điện thoại”, biến khoảng nghỉ giữa các tiết học thành không gian trải nghiệm, nơi học sinh chủ động tham gia những hoạt động phù hợp với sở thích.

Các hoạt động được bố trí luân phiên trong 15 phút ra chơi mỗi ngày.

Điểm đáng chú ý của mô hình là lịch hoạt động được bố trí luân phiên trong 15 phút ra chơi mỗi ngày, tạo sự đa dạng và duy trì sức hút đối với học sinh.

Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu dành cho các hoạt động dân vũ, nhảy sạp, nhảy hiện đại. Thứ Ba là thời gian dành cho Câu lạc bộ MC, đọc sách với nội dung giới thiệu những cuốn sách hay, ý nghĩa. Thứ Năm là chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ của Câu lạc bộ nghệ thuật.

Để mỗi chương trình diễn ra ngắn gọn nhưng hấp dẫn, các thành viên câu lạc bộ phải chuẩn bị trước, từ lựa chọn nội dung, chủ đề, tập luyện đến phân công nhiệm vụ và sắp xếp thứ tự tiết mục.

Việc chủ động xây dựng chương trình không chỉ giúp hoạt động diễn ra phù hợp với thời lượng giờ ra chơi mà còn tạo điều kiện để học sinh rèn kỹ năng tổ chức, phối hợp và làm việc nhóm.

Hằng tuần, chúng em sẽ đăng tải giới thiệu về thời gian tổ chức chương trình biểu diễn trên fanpage của câu lạc bộ để học sinh trong trường đề xuất chủ đề, bình chọn bài hát yêu thích. Từ kết quả bình chọn, câu lạc bộ lựa chọn những nội dung phù hợp để tập luyện và biểu diễn. Mỗi thành viên đều có nhiệm vụ cụ thể, cùng nhau chuẩn bị và phối hợp thực hiện chương trình. Em Nguyễn Ngọc Thảo Vy, học sinh lớp 12D1, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ thuật

Đoàn Thanh niên nhà trường cũng xác định, duy trì sức hút của chương trình phải gắn với đổi mới nội dung và phát huy vai trò chủ động của học sinh. Thay vì chỉ tổ chức những tiết mục biểu diễn có sẵn, nhà trường khuyến khích các câu lạc bộ đề xuất ý tưởng, xây dựng lịch sinh hoạt và mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm học sinh.

Học sinh hào hứng tham gia cổ vũ.

Hiện, Trường THPT Nguyễn Huệ có hơn 10 câu lạc bộ đang hoạt động. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường mở rộng các hình thức trải nghiệm, tạo cơ hội cho học sinh phát huy năng khiếu và sở thích.

Đoàn trường hiện đang phối hợp với các câu lạc bộ Nghệ thuật, MC, Đọc sách, Sắc màu ngôn ngữ để đa dạng hóa hoạt động, đồng thời lắng nghe ý kiến của học sinh để điều chỉnh nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng lịch sinh hoạt luân phiên, khuyến khích các em chủ động đăng ký, đề xuất và tổ chức hoạt động, từng bước đưa giờ ra chơi không điện thoại trở thành nền nếp của nhà trường Cô giáo Lê Thu Hiền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Huệ

Từ góc độ quản lý giáo dục, bà Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ đánh giá: “Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, mô hình giờ ra chơi không điện thoại là hoạt động tích cực, mang lại nhiều ý nghĩa đối với học sinh. Không chỉ giúp các em nâng cao kỹ năng mềm, hoạt động còn tạo không gian để học sinh trò chuyện, giao lưu, giải tỏa căng thẳng và chia sẻ niềm vui tuổi học trò".

Khi dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thực tế, các em có điều kiện tăng cường sự gắn kết, phát triển tính năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, vui vẻ và hạnh phúc

Không khí sôi nổi trong giờ ra chơi sẽ giúp các em thư giãn sau những tiết học, sẵn sàng bước vào giờ học tiếp theo với tâm thế thoải mái.

Những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi khép lại, nhưng cơ hội để các em hiểu nhau hơn, tự tin hơn và gắn bó với tập thể vẫn tiếp tục được vun đắp. Từ một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt học đường, Trường THPT Nguyễn Huệ đang hướng tới xây dựng môi trường giáo dục - nơi niềm vui, sự kết nối và tinh thần chủ động của học sinh được coi trọng.