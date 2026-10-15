Biến giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, kiến tạo sức mạnh quốc gia

Diễn đàn do Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) tổ chức, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương thực hiện.

Ngày 15/10, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Tổ chức đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin cụ thể về diễn đàn.

Ban Tổ chức Diễn đàn quốc gia "Văn hoá với doanh nghiệp" gặp gỡ báo chí, thông tin về chuỗi hoạt động đặc biệt dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam và diễn đàn năm 2026.

Theo Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và chính thức phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Qua 10 năm triển khai, Ban Tổ chức 248 và VNABC cùng các cơ quan, doanh nghiệp, chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực thực hành. Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam ban hành năm 2021 đã tạo cơ sở đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện các chuẩn mực cần hoàn thiện.

Năm 2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam tiếp tục được công bố với 12 giá trị cốt lõi: Yêu nước – Tín nghĩa – Phụng sự – Bản sắc; Liêm chính – Tự chủ – Trí tuệ – Sáng tạo; Khát vọng – Hội nhập – Hợp tác – Bền vững. Bộ giá trị này bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và trách nhiệm trong hội nhập quốc tế.

Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng trao đổi với báo chí về diễn đàn và văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Đến nay, Ban Tổ chức đã tôn vinh 116 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam. Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tại TP Hà Nội với nhiều nội dung đặc biệt. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn năm 2026.

Chương trình hướng tới thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; thúc đẩy chất lượng quản trị, phát huy văn hóa như một nguồn lực phát triển và kết nối Mạng lưới Doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM (2026–2035) Theo VNABC, Khung chương trình hành động giai đoạn 2026–2035 gồm: 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi: Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hoá kinh doanh địa phương; Trust Index – Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hoá kinh doanh; Đại sứ Văn hoá kinh doanh; Sách trắng Văn hoá kinh doanh; VBN GLOBAL – Mạng lưới Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026–2035. 4 chương trình tổ chức hành động: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể. 2 đề án định hướng phát triển: “Xây dựng Văn hoá kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hoá giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”; “Xây dựng Văn hoá kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam”.