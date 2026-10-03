Biến dòng vốn từ nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, sáng 3-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 cho biết, Thủ tướng nhấn mạnh, các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược vừa được Trung ương ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được; tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, đề án trình Hội nghị Trung ương 4; khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, kiên quyết không để chậm, nợ văn bản; phối hợp hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tài liệu, trong đó có 44 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Song song đó, khẩn trương hoàn thiện các quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế giá trị gia tăng và cơ chế hoàn thuế; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi thông tin về những cải cách được ưu tiên. ﻿Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ các công trình giao thông, năng lượng trọng điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm phương án đề xuất cụ thể; chủ động các kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, ứng phó nguy cơ gián đoạn; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp, sớm hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Khẩn trương hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế, đổi mới phương thức quản lý, giảm khâu trung gian và chi phí cung ứng, bảo đảm cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận sản phẩm có chất lượng, giá phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; xử lý vướng mắc trong sắp xếp trường, lớp và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi thông tin về những cải cách nào được ưu tiên để biến dòng vốn từ việc được nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế, liên quan đến việc từ 21-9, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo Thứ trưởng, để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định rất rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hàng đầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Bộ sẽ trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10 này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng. Đồng thời, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ để trình Quốc hội tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường. Song song đó, báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả phát hành trái phiếu ra công chúng lẫn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, những trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.