Biến động thị trường trái phiếu Pháp đe dọa đồng euro

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Xu hướng giảm giá mạnh trong những phiên gần đây của đồng euro được giới phân tích xem là tín hiệu cảnh báo mới nhất đối với các nhà hoạch định chính sách châu Âu, khi lãi suất đi vay của Pháp tăng chóng mặt và bắt đầu có dấu hiệu lây lan rủi ro ra toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/10), đồng euro có lúc sụt 0,8%, xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng USD, với 1 euro đổi dưới 1,12 USD. Ngoài ra, euro còn lao dốc so với bảng Anh, franc Thụy Sĩ và yên Nhật.

Pháp đang là tâm điểm của những lo ngại trên thị trường tài chính châu Âu, và đà mất giá mạnh này của đồng euro có liên quan nhiều đến áp lực từ Pháp.

MỐI LO VỀ NGÂN SÁCH, BẦU CỬ

Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Pháp đang nỗ lực thông qua một kế hoạch ngân sách năm 2027 vốn không được lòng dân nhằm giảm thâm hụt và kiềm chế gánh nặng nợ công đang ở mức cao kỷ lục. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức xét tới tình trạng phân mảnh sâu sắc trong Quốc hội Pháp, khi các phe phái chính trị bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

"Tôi có cảm giác thị trường đang bác bỏ kế hoạch ngân sách năm 2027 của Pháp. Sắp tới sẽ có một cuộc bầu cử. Liệu ai sẽ bỏ phiếu ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng về tài khóa khi cuộc bầu cử đang đến gần?" ông Erik Bregar, Giám đốc bộ phận quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại công ty Silver Gold Bull, nhận xét.

Lo ngại rủi ro do bất định chính trị ở Pháp, nhà đầu tư đang bán mạnh trái phiếu chính phủ Pháp để chuyển sang mua trái phiếu chính phủ Đức, loại tài sản được coi là an toàn.

Với chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu chính phủ Đức cùng kỳ hạn - tức phần bù rủi ro mà nhà đầu tư yêu cầu khi nắm giữ trái phiếu Pháp thay vì trái phiếu Đức - đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro giai đoạn 2010-2012, thị trường tiền tệ đang lo ngại về nguy cơ lây lan bất ổn.

Không chỉ Pháp, một loạt các quốc gia khác trong eurozone cũng đang đối mặt với tình hình chính trị nhiều bất định. Điều đáng nói là sự bất định này diễn ra đúng và lúc nền kinh tế khu vực còn đang yếu. Tháng trước, đảng của Thủ tướng Friedrich Merz hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong các cuộc bầu cử cấp bang tại Đức thời hậu chiến. Vào ngày thứ Hai, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố tổ chức bầu cử sớm. Italy cũng sẽ tiến hành bầu cử vào năm tới.

Với lạm phát leo thang do chi phí năng lượng tăng co và lợi suất trái phiếu cao hơn làm tăng chi phí đi vay của hộ gia đình cũng như doanh nghiệp, việc đồng euro tiếp tục suy yếu có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải chống lạm phát, vừa phải trấn an thị trường trái phiếu.

Tuần trước, khoảng cách lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đạt mức gần 160 điểm cơ bản trong phiên này thứ Sáu. Chênh lệch lợi suất giữa Italy và Đức chạm mốc gần 130 điểm cơ bản và đánh dấu mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Phiên ngày thứ Hai, chênh lệch lợi suất Pháp - Đức giảm về ngưỡng 135 điểm cơ bản.

Chiến lược gia trưởng Kit Juckes tại ngân hàng Societe Generale, nhận định với Reuters: "Làn sóng bán tháo trái phiếu đang tác động mạnh đến bất kỳ tài sản nào bị coi là dễ bị tổn thương dưới bất kỳ hình thức nào. Chính điều này đã khiến đồng euro bị bán tháo ngày càng mạnh hơn”.

Cũng theo ông Juckkes, những yếu tố từng giúp duy trì tỷ giá euro/USD trên các mốc quan trọng suốt mùa hè năm nay hiện không còn nữa. Ông giải thích rằng những yếu tố hỗ trợ đó bao gồm quan điểm cho cú sốc năng lượng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu đồng USD.

Đồng euro vẫn duy trì ở mức an toàn so với mức thấp nhất trong 20 năm từng ghi nhận vào năm 2022, thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng. Dù vậy, những biến động trên thị trường trái phiếu đang tạo ra một nguồn áp lực mới cho đà suy yếu của đồng tiền này. Các nhà chiến lược ngoại hối của ngân hàng Bank of America ước tính rằng cứ mỗi mức tăng thêm 10 điểm cơ bản trong chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Pháp và Đức, tỷ giá euro so với USD sẽ giảm 0,4%.

"Phản ứng thông thường thường của tỷ giá khi chênh lệch lợi suất biến động như vậy là gần bằng không, nhưng mức độ phản ứng có thể gia tăng đáng kể trong những thời điểm thị trường chịu áp lực căng thẳng tột độ”, các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo.

"Chênh lệch lợi suất thường không phải là yếu tố quan trọng đối với tỷ giá tiền tệ, cho đến khi trở thành yếu tố duy nhất đáng quan tâm”, báo cáo nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng tác động lên đồng euro sẽ mạnh hơn trong trường hợp có một sự kiện rủi ro khiến lợi suất trái phiếu Đức giảm xuống, trong khi lợi suất tại các quốc gia khác trong khối lại tăng lên.

ĐẶT CƯỢC EURO TIẾP TỤC MẤT GIÁ

Biến động tương tự đã đã xảy ra vào tuần trước khi lợi suất trái phiếu chính phủ Đức giảm gần 17 điểm cơ bản, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ năm 2024.

"Tỷ giá euro/USD thường chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ phía đồng USD, nhưng lần này cũng có tác động từ phía châu Âu. Phải từ cách đây rất lâu rồi, các tin tức về châu Âu thực sự tác động khiến đồng euro biến động như thế này”, chiến lược gia Andreas Konig, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu tại công ty Amundi Asset Management, cho biết.

Ông Konig không nhận thấy khả năng đảo chiều tỷ giá euro trong trung hạn, do đó ông vẫn duy trì vị thế nắm giữ tỷ trọng lớn đồng USD, trên cơ sở triển vọng tăng trưởng và lãi suất của Mỹ.

Dữ liệu vị thế từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng đồng euro tiếp tục giảm giá - một quan điểm cũng được phản ánh qua thị trường quyền chọn tiền tệ.

Các nhà phân tích nhận định tỷ giá đồng euro có thể sẽ kiểm tra mốc 1,1 USD, trong khi chiến lược gia Juckes của Societe Generale cũng nhấn mạnh rủi ro mất giá thêm của euro so với các đồng tiền như yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Đồng euro đã giảm gần 4% so với đồng yên trong tháng 9 vừa qua.

Việc đồng euro mất giá song hành với những căng thẳng trên thị trường trái phiếu đã khiến thị trường đồn đoán về các biện pháp mà giới hoạch định chính sách châu Âu có thể áp dụng để ổn định thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Pháp năm 2027 có nguy cơ gây thêm áp lực. Trong số các biện pháp tiềm năng, có Công cụ Bảo vệ cơ chế truyền dẫn (TPI) của ECB cho phép cơ quan này mua lượng trái phiếu không giới hạn từ một quốc gia đang trải qua tình trạng thắt chặt các điều kiện tài chính một cách "vô lý và thiếu trật tự".

"Nếu sự lây lan rủi ro tài khóa tại châu Âu không được kiểm soát, tôi cho rằng tỷ giá euro/USD còn giảm, bất chấp thực tế là đồng euro vốn đã bị định giá thấp hơn giá trị thực", CEO Stephen Jen của công ty Eurizon SLJ Asset Management nhận định.

Tuần trước, euro có tuần giảm giá thứ tư liên tiếp so với USD. Đây là chuỗi tuần giảm giá dài nhất của euro kể từ tháng 5/2025, với tổng mức giảm 3,1%.

Trong khi đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng USD, dù trái phiếu kho bạc Mỹ cũng bị bán mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,17% trong phiên đầu tuần, đạt 101,2 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số đạt 102,53 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Đồng yên Nhật Bản cũng giảm giá so với USD, khi các cảnh báo của giới chức Nhật trong thời gian gần đây không mấy hiệu quả trong việc ngăn đồng tiền này trượt giá. USD tăng 0,15% so với yên trong phiên ngày thứ Hai, đạt 1 USD đổi 158,06 yên.

Sáng nay (6/10), euro và yên Nhật tiếp tục đương đầu áp lực giảm giá so với USD. Trong đó, euro dao động trên ngưỡng 1 euro đổi 1,12 USD, còn yên Nhật xấp xỉ mức 157,9 yên đổi 1 USD.