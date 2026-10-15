Biển Đông sóng cao đến 3m, khả năng xuất hiện bão những ngày tới thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay (15/10), vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Đêm 15/10 và ngày 16/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–3,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Chưa có dấu hiệu xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Ảnh: H.T

Ngoài ra, đêm 15/10 và ngày 16/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 16/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, từ nay cho tới cuối tháng 10, chưa thấy có dấu hiệu của bão hay áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông mặc dù liên tục có các cơn bão lớn hình thành ở giữa khu vực Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tháng 10, lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Theo đó, mức trung bình nhiều năm trong tháng 10 có khoảng 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 0,8 cơn bão/áp thấp đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong tháng 10, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to diện rộng, đặc biệt ở khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động, có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Trên đất liền, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, bão, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.