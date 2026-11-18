Ảnh minh họa. Nguồn: Novaland

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã HoSE: NVL), ngày 17/11, công bố loạt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo, người có liên quan và cổ đông lớn.

Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland, đã mua vào 27,72 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 2/11 đến 12/11/2026, thông qua phương thức thỏa thuận.

Trước đó, bà Quỳnh đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu nhưng chỉ thực hiện được 92,4% khối lượng do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do bà Quỳnh nắm giữ tăng từ 8,31 triệu đơn vị, tương đương 0,346% vốn điều lệ, lên hơn 36 triệu đơn vị, tương đương 1,499%.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân, đã bán 5,94 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 9/11, thấp hơn mức đăng ký 6,3 triệu cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, đưa lượng cổ phiếu NVL do bà Sương sở hữu giảm từ 51,83 triệu đơn vị (2,156%) xuống còn 45,9 triệu đơn vị (1,909%).

Cùng chiều bán ra, ông Cao Trần Duy Nam, Phó tổng giám đốc Novaland, bán 7,58 triệu cổ phiếu đăng ký trong thời gian từ ngày 10/11 đến 13/11, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, sở hữu của ông Nam giảm từ 11,27 triệu cổ phiếu (0,469%) xuống còn 3,69 triệu cổ phiếu (0,154%).

Một phó tổng giám đốc khác của Novaland là bà Trần Thị Thanh Vân cũng bán 5,32 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 2/11 đến 13/11, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Bà Vân đăng ký bán 7,58 triệu cổ phiếu nhưng không hoàn tất toàn bộ khối lượng do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, sở hữu của bà giảm từ 19,21 triệu cổ phiếu (0,799%) xuống còn 13,89 triệu cổ phiếu (0,578%).

Ngoài các giao dịch cá nhân, CTCP Novagroup, cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT và một số lãnh đạo Novaland, đã bán 3,11 triệu cổ phiếu NVL thông qua khớp lệnh trong hai ngày 5/11 và 6/11.

Sau giao dịch, Novagroup giảm sở hữu từ 527,12 triệu cổ phiếu (21,929%) xuống còn 524,01 triệu cổ phiếu (21,799%). Tổng tỷ lệ sở hữu của Novagroup và người có liên quan theo báo cáo là 41,811%.

Diễn biến cổ phiếu NVL trên thị trường.

Trước đó, ngày 11/11, ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Novaland báo cáo đã bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL đăng ký trong hai ngày 2/11 và 3/11, thông qua phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, sở hữu của ông Bắc giảm từ 15,8 triệu cổ phiếu (0,657%) xuống còn 5,16 triệu cổ phiếu (0,215%).

Như vậy, theo 6 báo cáo kết quả giao dịch được công bố trên HoSE trong nửa đầu tháng 11, tổng khối lượng cổ phiếu NVL được mua và bán là hơn 60,3 triệu đơn vị. Trong đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh mua vào 27,72 triệu cổ phiếu, còn 5 cá nhân và tổ chức khác bán ra tổng cộng 32,58 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang giao dịch ở vùng mệnh giá. Mã đóng cửa phiên 17/11 ở mốc 10.400 đồng/cp, giảm khoáng 25% so với hồi đầu tháng 7/2026 và giảm gần 50% so với vùng đỉnh gần nhất 19.000 đồng/cp hồi tháng 4/2026.