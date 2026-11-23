Chiều 23-11, ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cho biết do biển động, sóng lớn và nhiều yếu tố khác khiến hầu hết các hãng tàu cao tốc vận chuyển hành khách ra đảo có thông báo tạm dừng hoạt động.

Tuyến tàu cao tốc Phan Thiết - Phú Quý có các tàu cao tốc chủ lực thường xuyên khai thác tùy thời điểm và điều kiện thời tiết, gồm: Trưng Trắc, Superdong Phú Quý I, Superdong Phú Quý II, Phú Quý Express và Chấn Kha.

Nhiều tàu cao tốc ra đảo Phú Quý tạm ngưng hoạt động. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong đó, hãng tàu Chấn Kha thông báo tạm ngưng vận hành từ ngày 25 đến ngày 27-11 do thời tiết diễn biến xấu. Trong khi đó, hãng tàu Phú Quý Express cũng đang tạm dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục đăng kiểm. Hãng tàu Trưng Trắc cũng không có lịch trình hoạt động trong tháng 11-2026.

Theo UBND đặc khu Phú Quý, từ ngày 25-11, chỉ còn duy nhất hãng tàu Superdong là còn hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra đảo Phú Quý và ngược lại.

Du khách ra đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý thông tin, trong điều kiện sóng lớn, các tàu thiết kế hai thân gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm điều kiện vận hành an toàn. Trong khi đó, tàu Superdong thiết kế một thân, có khả năng chịu sóng theo tiêu chuẩn kỹ thuật nên hiện vẫn duy trì hoạt động trên tuyến.

Tình trạng tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý phải tạm ngưng hoạt động do biển động, sóng lớn thường xảy ra vào những tháng cuối năm. Đây là thời điểm biển khu vực Phú Quý thường có sóng lớn, gió mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và việc đi lại giữa đảo với đất liền.