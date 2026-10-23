Biến động nhân sự cấp cao lại Gilimex

Theo công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex), doanh nghiệp vừa có sự thay đổi về nhân sự Tổng Giám đốc.

Cụ thể, ngày 20/10/2026, Gilimex thông báo miễn nhiệm bà Phạm Thị Ánh Tuyết khỏi vị trí Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 20/10.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Gilimex, bà Phạm Thị Ánh Tuyết có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc có liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm như balo, mền, đệm... Nguồn ảnh minh họa: Gilimex.

Cùng ngày 20/10, Gilimex ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Đạt đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - thay thế bà Tuyết.

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Đạt có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2026 với thời hạn 5 năm.

Theo giới thiệu, ông Hoàng Tiến Đạt có trình độ chuyên môn là cử nhân kế toán và là cử nhân Luật kinh doanh.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh là doanh nghiệp có bề dày trong sản xuất các sản phẩm như balo, gối, mền, đệm, bàn ghế cắm trại...

Hiện doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và khách sạn phục vụ cho các khu công nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GIL giao dịch quanh mức 8.160 đồng/CP - tính tại phiên 21/10/2026. Đây là vùng giá thấp trong vòng 6 năm trở lại đây.

Diễn biến cổ phiếu GIL trong khoảng 9 năm trở lại đây (dữ liệu Fireant).

Giai đoạn 2020, từ vùng giá khoảng trên dưới 8.000 đồng/đơn vị, cổ phiếu GIL tăng khoảng 600% lên mức cao nhất khoảng 57.000 đồng/đơn vị (tại thời điểm tháng 4/2022).

Cổ phiếu GIL tăng hàng trăm % chỉ trong 2 năm do tình hình làm ăn của doanh nghiệp có nhiều tích cực, các đơn hàng từ Amazon cũng như thương mại điện tử đã tạo doanh thu do công ty và việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, giai đoạn hoàng kim của doanh nghiệp kéo dài không lâu khi hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gặp khó khăn. Trước áp lực đó, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp liên tục suy giảm và hiện cổ phiếu GIL ở mức hơn 8.000 đồng/đơn vị.