Hội nghị tập trung trao đổi về những biến đổi nhân khẩu học tại châu Á, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mới.

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Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, nước ta hiện có hơn 100 triệu người, đứng thứ 16 thế giới. Trải qua 65 năm thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (1961-2026), Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, mức sinh hiện có xu hướng giảm, ở mức khoảng 1,93 con/phụ nữ; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi nước ta vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Những vấn đề về mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và khả năng thích ứng với thay đổi của thị trường lao động tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác dân số.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ hội từ cơ cấu dân số vàng; chủ động thích ứng với già hóa dân số; duy trì mức sinh hợp lý; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Định hướng này được thể hiện qua Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đặc biệt, Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 đã tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của công tác dân số Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng, hội nghị tập trung vào năm nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo xu hướng biến đổi nhân khẩu học và đánh giá tác động dài hạn của mức sinh thấp, già hóa dân số, thay đổi cơ cấu dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm chính sách nhằm phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm trong xây dựng và thực hiện chính sách dân số, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội cơ bản; tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách, phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và đội ngũ nhà khoa học trẻ; mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, tăng cường chia sẻ dữ liệu, tri thức, kinh nghiệm và sáng kiến hợp tác, góp phần thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong các ngày diễn ra, hội nghị tập trung thảo luận về những biến đổi nhân khẩu học và tác động đối với phát triển bền vững tại châu Á. Các nội dung chính gồm xu hướng chuyển đổi nhân khẩu học, dự báo mức sinh và quy mô dân số; già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế; di cư, biến đổi khí hậu, cấu trúc gia đình, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới.

Hội nghị cũng đề cập những vấn đề liên quan đến thị trường lao động, việc làm, an sinh xã hội, thống kê dân số, tác động của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi lao động, ứng dụng công nghệ số trong quản lý di cư và công nghệ không gian địa lý trong thống kê dân số. Các thảo luận hướng tới việc nhận diện thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp chính sách nhằm thích ứng với biến động dân số, thúc đẩy phát triển bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Hội nghị lần thứ 7 của Hiệp hội Dân số châu Á (APAC 2026) diễn ra từ ngày 24-27/11, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, do Hiệp hội Dân số châu Á phối hợp với Cục Dân số (Bộ Y tế), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.