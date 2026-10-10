Biến động cuộc đua ghế Chủ tịch FIFA

Cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến diễn ra vào năm 2027 đang thu hút sự chú ý khi hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng đưa ra quyết định về tương lai của mình.

Ông Gianni Infantino tiếp tục tranh cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới.

Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani đã thông báo với 41 liên đoàn thành viên về kế hoạch tiếp tục tranh cử vị trí lãnh đạo tổ chức này.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc ông Montagliani sẽ không tham gia cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA, dù trước đó được xem là một trong những nhân vật có khả năng cạnh tranh với đương kim Chủ tịch Gianni Infantino.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin cũng quyết định tiếp tục tranh cử vị trí đang đảm nhiệm thay vì hướng đến chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Việc hai nhân vật có ảnh hưởng lớn là Montagliani và Ceferin không tham gia tranh cử đã khiến số lượng đối thủ tiềm năng của ông Infantino giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, một số người phản đối Chủ tịch FIFA đương nhiệm đang tìm cách thuyết phục cựu HLV Arsene Wenger tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng tranh cử.

Dù các đối thủ tiềm năng lần lượt rút lui, ông Infantino vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Ramon Vega.

Mới đây, ông Vega chính thức công bố quyết định tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới.

Cựu tuyển thủ Thụy Sĩ từng thi đấu cho nhiều CLB tại châu Âu như Grasshoppers, Cagliari, Tottenham, Watford và Celtic. Sau khi giải nghệ năm 2004, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Ông Ramon Vega la ứng viên vị trí Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới.

Trong bản kế hoạch tranh cử dài 11 trang, Vega nhấn mạnh mong muốn cải tổ FIFA, khôi phục niềm tin và đưa bóng đá trở lại vị trí trung tâm trong các quyết định của tổ chức.

Theo cựu trung vệ người Thụy Sĩ, những bất đồng trong bộ máy quản lý bóng đá thế giới đang ảnh hưởng đến uy tín của FIFA. Ông cho rằng tổ chức này cần thay đổi cách điều hành, tăng cường sự đoàn kết và bảo vệ quyền lợi của những người trực tiếp tham gia hoạt động bóng đá.

Vega cũng đề cập đến trách nhiệm của FIFA đối với cầu thủ, HLV, trọng tài và người hâm mộ. Ông khẳng định những đối tượng này không nên chịu ảnh hưởng từ các cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ tổ chức.

Đây không phải lần đầu Vega tìm cách tham gia cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA. Ông từng có ý định tranh cử trong những kỳ bầu cử trước nhưng không đáp ứng được điều kiện về số lượng liên đoàn thành viên đề cử.

Theo quy định, để chính thức có tên trong danh sách ứng viên, Vega phải nhận được sự đề cử của ít nhất 5 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA.

Đây được xem là trở ngại đáng kể đối với cựu cầu thủ Tottenham, bởi ông chưa xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng trong các liên đoàn bóng đá châu lục.

Theo nhà báo Matt Slater của The Athletic, Vega có những lợi thế về kinh nghiệm thi đấu, khả năng ngoại ngữ và kiến thức tài chính. Tuy nhiên, việc thiếu nền tảng ảnh hưởng trong bộ máy quản lý bóng đá quốc tế khiến ông gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với Infantino.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA đương nhiệm đã có hơn 10 năm điều hành tổ chức kể từ khi tiếp quản vị trí của Sepp Blatter vào năm 2016.

Ông Infantino sau đó tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023 mà không gặp phải đối thủ cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu.

Dù vậy, thời gian gần đây, nhà quản lý người Thụy Sĩ vấp phải nhiều ý kiến phản đối liên quan đến kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE).

Trước sức ép từ các bên liên quan, FIFA sau đó quyết định từ bỏ kế hoạch này. Tuy nhiên, những tranh luận về cách điều hành của ông Infantino vẫn tiếp diễn.