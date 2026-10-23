Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/10), vùng biển Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, đêm 23/10 và ngày 24/10, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Từ đêm 24/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Biển Đông có sóng lớn, triều cường ở Nam Bộ dâng cao. Ảnh: PV

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đạt 3,92m lúc 23h45 ngày 22/10. Mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,05 - 4,10m.

Trong giai đoạn từ ngày 23/10 - 3/11 mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,25 - 4,30m vào các ngày 29 - 30/10. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều hàng ngày.

Triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều tối hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.