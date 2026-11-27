Giàn TAD PV DRILLING V khoan cho dự án Biển Đông 01

Lựa chọn “lối đi riêng”

Cuối năm 2008, đầu năm 2009, BP và ConocoPhillips lần lượt rút khỏi Lô 05-2 và 05-3, chuyển giao quyền lợi tham gia cho PETROVIETNAM. Quyết định này khép lại nhiều năm tìm kiếm, thăm dò Hải Thạch - Mộc Tinh, cách Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh) khoảng 320km. Các giếng khoan cho thấy tiềm năng khí lớn nhưng điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp: nhiệt độ đáy giếng lên tới 190°C, áp suất vượt 890 atmosphere; tình trạng mất dung dịch, kẹt cần xảy ra, có giếng phát hiện khí nhưng cuối cùng phải hủy.

BP đã đầu tư hàng trăm triệu USD và dành nhiều năm nghiên cứu khu vực nhưng đã rút lui. Trong khi đó, PETROVIETNAM chịu sức ép lớn về nguồn khí bổ sung khi các mỏ đang khai thác suy giảm. Theo tính toán khi ấy, nếu đến cuối năm 2013 chưa có nguồn khí mới, các nhà máy điện khí miền Đông Nam Bộ có thể phải chuyển sang dùng dầu, đẩy chi phí phát điện tăng cao.

Hải Thạch - Mộc Tinh cần được đưa vào khai thác. Nhưng PETROVIETNAM cũng hiểu rõ đây là bài toán mà chính những tập đoàn giàu kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực đã “bó tay”.

Những ý kiến thận trọng khi ấy có đủ lý do. Điều kiện địa chất của mỏ đã khiến nhiều giếng thăm dò gặp sự cố; thiết bị, công nghệ phù hợp với môi trường nhiệt độ và áp suất đặc biệt cao chưa sẵn có; lực lượng kỹ sư Việt Nam từng trực tiếp làm những dự án tương tự còn mỏng. Một số chuyên gia nước ngoài đã khuyên PETROVIETNAM không nên tiếp tục. Nỗ lực tìm kiếm thêm đối tác quốc tế cũng không nhận được nhiều sự quan tâm.

Dừng lại sẽ tránh được khoản đầu tư lớn và những rủi ro khó lường. Nhưng đi tiếp đồng nghĩa PETROVIETNAM phải tự tổ chức một dự án khi còn thiếu hụt cả nhân lực, thiết bị lẫn kinh nghiệm phát triển mỏ. Bù lại, phía trước là nguồn khí đã được phát hiện, nhu cầu năng lượng trong nước và năng lực tích lũy qua nhiều năm hợp tác, điều hành các dự án dầu khí.

Cuối cùng, lãnh đạo PETROVIETNAM quyết định phát triển dự án. Đây là lựa chọn mà ngay trong ngành cũng có người cho là “phiêu lưu”. Bản thân những người ra quyết định hiểu rõ yếu tố mạo hiểm, nhưng sau khi cân nhắc năng lực của Tập đoàn, họ cho rằng dự án có khả năng thực hiện.

Để tập trung nguồn lực và bảo đảm chỉ đạo trực tiếp, PETROVIETNAM thành lập Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) trực thuộc Tập đoàn. Cách tổ chức này cũng gây băn khoăn, nhưng cuối cùng được thống nhất khi mức độ đặc biệt của dự án được làm rõ.

Tổng Giám đốc BIENDONG POC Phạm Tiến Dũng kiểm tra công tác tại giàn Hải Thạch

Xây dựng đội ngũ cho một dự án chưa từng có

Đầu tháng 2-2009, lãnh đạo PETROVIETNAM giao ông Nguyễn Quỳnh Lâm, khi đó là Trưởng ban Khai thác Dầu khí, tổ chức BIENDONG POC và chịu trách nhiệm triển khai dự án. Hiểu rõ những thách thức của Hải Thạch - Mộc Tinh, ông Lâm xác định phải tập hợp được những người thật giỏi. Tổng Giám đốc Trần Ngọc Cảnh quyết định áp dụng cơ chế riêng để thu hút chuyên gia và trao cho ông Lâm quyền lựa chọn nhân sự.

Trước khi nghĩ đến chuyện đưa khí lên, PETROVIETNAM phải xây dựng được một đội ngũ có khả năng hiểu và tìm lời giải cho toàn bộ bài toán mà các chuyên gia hàng đầu thế giới còn bỏ ngỏ.

Nhóm nòng cốt ban đầu chỉ có 4 người: ông Nguyễn Quỳnh Lâm; ông Trần Việt Dũng phụ trách thương mại - hợp đồng; ông Trần Hồng Nam, khi đó là Phó Trưởng phòng Địa chất - Công nghệ mỏ Cửu Long JOC, phụ trách kỹ thuật; và Kế toán trưởng Phan Đức Thiện.

4 người sang văn phòng BP nhận bàn giao hàng chục nghìn trang hồ sơ khảo sát, khoan, địa chất và chuẩn bị phát triển mỏ. Ông Trần Hồng Nam mất khoảng 2 tháng để nghiên cứu. Là tiến sĩ dầu khí, từng giảng dạy ở Australia, ông Nam hiểu rõ có rất ít tài liệu quốc tế có thể dùng để tham chiếu cho một mỏ với điều kiện nhiệt độ, áp suất đặc biệt như Hải Thạch - Mộc Tinh. Những gì BP để lại cho thấy nỗi lo của họ hoàn toàn có cơ sở.

Đội dự án bắt đầu bóc từng lớp vấn đề: địa chất, giếng khoan, thiết bị, thiết kế công trình, phương án phát triển mỏ, tiến độ, con người.

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm tìm người từ nhiều nơi, theo nguyên tắc “đúng nơi mình cần, đúng chỗ mình thiếu”. Các kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại những công ty quốc tế được mời về, trong đó có ông Lê Trần Minh Trí từ Malaysia và ông Mike Nguyễn từ BP. Những vị trí người Việt có thể đảm nhiệm được ưu tiên giao cho kỹ sư trong nước; chuyên gia nước ngoài bổ sung kinh nghiệm còn thiếu và phối hợp chuyển giao công việc.

Đội ngũ dần được bổ sung. Đã có người, nhưng công cụ để làm nên dự án vẫn còn thiếu, rất nhiều.

Ban lãnh đạo PTSC chụp ảnh lưu niệm tại lễ hạ thủy FSO PTSC Biển Đông tại Hàn Quốc (9-2012)

Tháo gỡ những nút thắt đầu tiên

Năm 2009, Việt Nam chưa có giàn khoan phù hợp với điều kiện Hải Thạch - Mộc Tinh. Trên thế giới chỉ có 7 giàn khoan nước sâu nửa nổi nửa chìm (TAD) tương tự, nhưng chưa chiếc nào có thể đưa về sử dụng tại mỏ mà không cần cải hoán. Bài toán được giao cho Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

Ông Phạm Tiến Dũng, khi ấy là Phó Tổng Giám đốc thường trực PV Drilling, đứng trước hai phương án: thuê và cải hoán giàn có sẵn hoặc đầu tư đóng mới. Sau chu kỳ đầu tư lớn cho hai giàn

PV DRILLING II và III, PV Drilling tiếp tục chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, khiến giá dịch vụ khoan giảm mạnh. Trong hoàn cảnh ấy, đầu tư hơn 190 triệu USD cho một loại giàn chưa từng có, phục vụ chiến dịch khoan đặc biệt khó khăn, là quyết định đầy thách thức.

Cuối cùng, PV Drilling chọn đóng mới giàn TAD PV DRILLING V. Nếu làm chủ được loại giàn hiện đại này, tổng công ty sẽ có cơ hội bước vào thị trường khoan nước sâu giàu tiềm năng dài hạn. Ngày 3-12-2009, hợp đồng đóng giàn được ký với Keppel FELS tại Singapore.

Thách thức không chỉ là đóng được giàn, mà còn phải xác định chính xác những yêu cầu kỹ thuật đặc thù của Hải Thạch - Mộc Tinh. Ông Nguyễn Văn Thọ, khi ấy là Quản lý dự án khoan của PV Drilling, cùng các kỹ sư BIENDONG POC nghiên cứu hàng nghìn trang dữ liệu, tính toán các thông số về áp suất, nhiệt độ, chiều sâu giếng, tải trọng tháp khoan và hệ thống chống phun. “Bắt buộc chúng tôi phải là người vẽ ra nó”, ông Thọ nói.

Nhà chế tạo có thể đóng một giàn TAD, còn để chiếc giàn ấy thực sự đáp ứng Hải Thạch - Mộc Tinh, những yêu cầu kỹ thuật phải được chính những người hiểu mỏ tính toán và đặt ra.

Từ các yêu cầu này, Keppel FELS phát triển thiết kế SSDT 3600E thành cấu hình SSDT 3600E HP cho PV DRILLING V. Giàn được trang bị hệ thống chống phun chịu áp suất 15.000 psi, tháp khoan có tải trọng 1,5 triệu lbs, đủ khả năng khoan giếng sâu khoảng 30.000 ft và hoạt động ở vùng nước sâu tới 4.000 ft. Một số thiết bị trên thị trường khi ấy chưa đáp ứng được thông số yêu cầu, buộc nhà cung cấp phải nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm.

Trong quá trình đóng giàn tại Singapore, ban quản lý dự án người Việt thường trực tại xưởng để giám sát, xử lý vấn đề kỹ thuật và hoàn thiện thiết kế. Đội ngũ do ông Lê Đắc Hóa, Trưởng ban Quản lý dự án đóng mới giàn TAD, phụ trách còn đề xuất nhiều cải tiến, giúp giàn phù hợp hơn với công nghệ khoan nước sâu và giảm chi phí phát sinh.

PV DRILLING V đã hình thành nhưng mới chỉ giải quyết được việc đưa mũi khoan xuống. Bên dưới đáy biển, bài toán kiểm soát áp suất vẫn vô cùng phức tạp.

Ông Trần Hồng Nam, lúc này phụ trách kỹ thuật BIENDONG POC, cho biết ở nhiều đoạn giếng, chênh lệch giữa áp suất vỉa và áp suất vỡ vỉa chỉ khoảng 5-10 bar. Nếu áp suất dung dịch quá thấp, khí có thể xâm nhập vào giếng; nếu quá cao, vỉa có thể bị phá vỡ, khiến dung dịch thất thoát và giếng mất kiểm soát. Ở độ sâu hơn 4.000m, việc duy trì áp suất trong giới hạn hẹp ấy đòi hỏi phải điều chỉnh liên tục. Những vấn đề BP từng gặp lại xuất hiện.

Các kỹ sư BIENDONG POC và PV Drilling phải liên tục tìm phương án xử lý. Dung dịch khoan cần được điều chỉnh để thích ứng với nhiệt độ, áp suất cao; xi măng trám giếng cũng phát sinh những tình huống khó lường. Có giếng, xi măng không đông kết như tính toán. Khi chưa tìm được lời giải thỏa đáng từ chuyên gia quốc tế, đội kỹ thuật tiếp tục thử nghiệm phụ gia polymer, hoàn thiện hệ xi măng có thể duy trì tính năng trong thời gian dài ở môi trường HPHT.

Ở Biển Đông 01, không ít lần phương án đặt ra trên giấy đã phải nhường chỗ cho một phương án mới ngay trong quá trình làm.

Nhà máy Đóng tàu Sungdong, Hàn Quốc

Lời giải cho những bài toán lớn trên công trường

Trong khi các chuyên gia thăm dò khai thác nỗ lực giải hàng loạt bài toán về áp suất và nhiệt độ dưới đáy biển, trên bờ, hàng chục nghìn tấn thép đang chờ đội ngũ kỹ thuật xây lắp bắt tay vào việc.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) được giao đảm nhận các hạng mục EPCIC trọng yếu của dự án. Nhưng cơ sở chế tạo khi ấy chưa sẵn sàng cho những kết cấu khổng lồ như Hải Thạch - Mộc Tinh.

Một số khu vực bãi chế tạo chỉ chịu tải khoảng 4 tấn/m², trong khi yêu cầu để cẩu lớn di chuyển lên tới khoảng 50 tấn/m². Đường trượt hạ thủy chưa có thiết kế phù hợp. Riêng một panel chân đế PQP-HT nặng khoảng 1.570 tấn, tương đương một giàn đầu giếng thông thường; có thời điểm phải tính toán huy động cùng lúc 77 cẩu lớn, trong đó có những cần cẩu có sức nâng tới 1.300 tấn phải thuê với số lượng hạn chế.

PTSC M&C mở rộng bãi lên gấp 3 lần, gia cố nền bằng cọc đá và lưới địa kỹ thuật, nâng sức chịu tải từ khoảng 4 lên 50 tấn/m²; đồng thời nghiên cứu, xây dựng hệ thống đường trượt mới có khả năng tiếp nhận công trình có khối lượng tới 25.000 tấn. Khối lượng công việc lớn nhưng thời gian bị rút ngắn: chỉ khoảng 17 tháng để hoàn thành cả chân đế và thượng tầng PQP-HT, trong khi nhà thầu có đủ cơ sở vật chất thường cần ít nhất 20 tháng, thậm chí 24 tháng. Các chuyên gia tư vấn quốc tế gọi kế hoạch này là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Lãnh đạo PETROVIETNAM nhiều lần xuống công trường giao ban trực tiếp. Các cuộc họp đi thẳng vào từng điểm nghẽn: hạng mục nào chậm, ai phụ trách, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Có những cuộc tranh luận kỹ thuật kéo dài trắng đêm ngay trên bãi PTSC, có lúc căng thẳng đến mức đập bàn. Nhưng sau mỗi cuộc họp là một phương án lại được thống nhất.

Cùng lúc, một nút thắt khác xuất hiện. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phải tiếp quản dự án FSO từ BW Offshore trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, tiến độ chậm và áp lực huy động vốn lớn. Tổng Giám đốc PTSC khi đó là ông Nguyễn Hùng Dũng cùng ban dự án vừa thu xếp nguồn lực, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa xử lý các phát sinh kỹ thuật tại Nhà máy Đóng tàu Sungdong, Hàn Quốc.

Với tổng mức đầu tư khoảng 150 triệu USD, FSO PTSC Biển Đông 01 là dự án đóng mới FSO đầu tiên PTSC trực tiếp thực hiện từ thiết kế, giám sát đóng mới đến vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và đưa vào khai thác. PTSC phối hợp với Yinson Holdings, các ngân hàng và nhà thầu để khôi phục tiến độ; nhiều kỹ sư của tổng công ty bám nhà máy Sungdong gần 2 năm.

Đầu tháng 5-2013, FSO được bàn giao, rời Sungdong và bắt đầu hành trình về mỏ Hải Thạch để đấu nối, chạy thử, sẵn sàng đón dòng condensate đầu tiên. Từng nút thắt dần được tháo gỡ.

Cuộc đua về đích Dự án bắt đầu tăng tốc, PV DRILLING V hoàn thành và bước vào chiến dịch khoan, những khối kết cấu khổng lồ lần lượt rời bãi PTSC. Mộc Tinh 1, Hải Thạch 1, giàn xử lý trung tâm PQP, hệ thống đường ống, FSO nối nhau thành một chuỗi ngoài khơi.

Thiết kế, mua sắm, chế tạo, khoan, lắp đặt và chạy thử diễn ra gần như đồng thời. Một khâu chậm có thể kéo theo cả chuỗi. Tháng 7-2013, dự án bước vào thời khắc quyết định: gọi dòng khí từ Mộc Tinh.

Nguyễn Thanh Tĩnh khi ấy mới 33 tuổi, là quyền giàn trưởng. Trước giờ mở giếng, anh trực tiếp đánh giá rủi ro, giảm số người ở lại Mộc Tinh xuống mức thiết yếu; lực lượng còn lại chuyển sang tàu dịch vụ chờ bên ngoài.

14 giờ 45 phút ngày 23-7, van được mở. Khí chưa lên.

Một đêm trôi qua. Ngoài giàn và trong bờ đều gần như thức trắng, liên tục kiểm tra lại dữ liệu và quy trình. Phó Tổng Giám đốc Trần Hồng Nam căng thẳng đến mức không ăn nổi một cốc mì. Mọi tính toán đã được kiểm tra, nhưng dưới hàng nghìn mét đất đá vẫn còn những biến số không thể nhìn thấy.

13 giờ 7 phút ngày 24-7, ngọn lửa bật sáng ở đầu đuốc Mộc Tinh. Nguyễn Thanh Tĩnh vồ lấy điện thoại gọi về bờ: “Khí lên rồi!”.

Trên giàn, anh em nắm tay, ôm chầm lấy nhau. Sau gần 24 giờ căng thẳng, dòng khí đầu tiên đã xuất hiện, khép lại những giờ phút chờ đợi nghẹt thở.

Những giá trị to lớn từ quyết định “lối đi riêng”

Ngày 5-8-2013, dòng sản phẩm từ Mộc Tinh qua khoảng 20km đường ống về tới giàn xử lý trung tâm Hải Thạch. Rạng sáng 7-8, FSO tiếp nhận condensate sau xử lý. Ngày 6-9, khí thương mại chính thức được đưa vào hệ thống.

Đến cuối năm 2025, Biển Đông 01 đã tiếp nhận hơn 20 tỉ m³ khí và hơn 30 triệu thùng condensate cho khu vực Đông Nam Bộ, với doanh thu lũy kế trên 5,3 tỉ USD.

Thành công của dự án, bên cạnh các giá trị kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, còn mở thêm triển vọng cho hoạt động dầu khí tại Lô 05-2, 05-3 và vùng lân cận. Các nghiên cứu sau đó xác định hơn 11 cấu tạo còn tiềm năng tại hai lô, với tổng lượng dầu khí tại chỗ ước tính khoảng 2,345 tỉ thùng dầu quy đổi.

Dự án cũng tạo bước tiến lớn về tri thức và công nghệ. Các nghiên cứu phục vụ khai thác mỏ khí - condensate trong điều kiện đặc biệt phức tạp được hệ thống thành 32 nhóm giải pháp, mang lại hiệu quả kinh tế tính toán trên 602 triệu USD và được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022. Năng lực khoan HPHT, thiết kế - chế tạo công trình biển, tổng thầu và vận hành ngoài khơi xa cũng được nâng lên qua chính quá trình triển khai.

Năm 2009, khi quyết định tiếp quản dự án, PETROVIETNAM phải đối mặt với hàng loạt dấu hỏi về khả năng thành công. Từ con người, giàn khoan, cơ sở chế tạo đến kinh nghiệm phát triển mỏ, những năng lực còn thiếu đều phải được bổ sung ngay trong quá trình thực hiện. Tập đoàn đã chọn cách dồn nguồn lực tháo gỡ từng điểm nghẽn, giải từng bài toán để đưa dự án vào khai thác.

Biển Đông 01 vì thế để lại một dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của PETROVIETNAM. Từ Hải Thạch - Mộc Tinh, năng lực khoan nước sâu, tổng thầu công trình biển, phát triển và vận hành mỏ phức tạp được nâng lên; một thế hệ kỹ sư trưởng thành qua thử thách. Quan trọng hơn, quyết định ấy cho thấy có những thời điểm, con đường khó vẫn phải được lựa chọn khi phía trước là yêu cầu phát triển và lợi ích lâu dài của đất nước.

Năm 2009, khi quyết định tiếp quản dự án, PETROVIETNAM phải đối mặt với hàng loạt dấu hỏi về khả năng thành công. Tập đoàn đã dồn nguồn lực tháo gỡ từng điểm nghẽn, giải từng bài toán để đưa dự án vào khai thác.