Biến đổi khí hậu làm thay đổi bản đồ nông sản Pháp

Vườn nho tại vùng Champagne của Pháp. Biến đổi khí hậu làm nho chứa nhiều đường hơn, kéo theo độ cồn của rượu vang tăng.

Tại Alsace, miền Đông nước Pháp, những người trồng bắp cải làm món choucroute, đặc sản truyền thống của địa phương, đang tìm kiếm các giống chịu hạn tốt hơn. Bắp cải ngừng phát triển khi nhiệt độ vượt 30 độ C, trong khi để đáp ứng tiêu chuẩn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (IGP), cây phải phát triển đều và đạt kích thước nhất định.

Nhiệt độ tăng cũng làm chu kỳ sinh trưởng của nhiều loại cây ngắn lại, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Năng suất dâu Gariguette có thể giảm 10% nếu nhiệt độ trong toàn bộ chu kỳ sản xuất cao hơn 1,5 độ C. Nho ngày càng chứa nhiều đường hơn, kéo theo độ cồn của rượu vang tăng. Trong chăn nuôi, nắng nóng cũng làm suy giảm sức khỏe, khả năng sinh sản và sản lượng sữa của bò.

Nông dân Pháp đang áp dụng nhiều giải pháp thích ứng, từ sử dụng lưới che bảo vệ cây trồng, cải thiện khả năng giữ nước của đất đến tìm các giống chịu hạn và chịu mặn. Tại Camargue, vùng sản xuất lúa trên khoảng 14.000 ha, đáp ứng khoảng 20% lượng gạo tiêu thụ tại Pháp, các nhà nghiên cứu đã xác định được một số giống lúa có khả năng thích nghi với độ mặn cao hơn.

Biến đổi khí hậu cũng đang làm thay đổi bản đồ cây trồng. Các chuyên gia dự báo một số giống mận đặc trưng của miền Đông nước Pháp sẽ dần dịch chuyển lên phía Bắc châu Âu, trong khi mơ và ôliu từ thung lũng Rhône có thể được trồng xa hơn về phía Bắc, tới Dijon và Alsace. Cây dẻ cười cũng đang được trồng trở lại tại Provence và Languedoc.

Một khu vườn trồng rau tại Pháp. Biến đổi khí hậu đang buộc người sản xuất phải điều chỉnh phương thức canh tác để thích ứng với nhiệt độ tăng và tình trạng khô hạn.

Ở miền Nam nước Pháp, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trồng cam quýt, bơ, xoài và dứa, đồng thời đánh giá khả năng hình thành những ngành sản xuất mới phù hợp với điều kiện khí hậu đang thay đổi.

Đợt hạn hán năm 2026 cũng buộc nhiều sản phẩm truyền thống phải điều chỉnh quy trình sản xuất. Đến cuối tháng 9, Viện Nguồn gốc và Chất lượng quốc gia Pháp (INAO) đã chấp thuận 64 đề nghị tạm thời thay đổi tiêu chuẩn đối với các sản phẩm được bảo hộ về xuất xứ và chất lượng, trong đó 35 trường hợp liên quan đến pho mát, chủ yếu do thời gian chăn thả gia súc không đáp ứng yêu cầu.

Pháp hiện có khoảng 1.200 bộ tiêu chuẩn đối với các sản phẩm được bảo hộ về nguồn gốc và chất lượng, được khoảng một phần ba số trang trại áp dụng, tạo doanh thu gần 41 tỷ euro. Biến đổi khí hậu đang buộc ngành nông nghiệp nước này vừa bảo tồn các đặc sản vùng miền, vừa thích ứng với điều kiện sản xuất ngày càng thay đổi.