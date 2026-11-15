Biến đổi khí hậu làm cháy rừng ở Indonesia nghiêm trọng hơn

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Mới đây, nhóm nghiên cứu quốc tế World Weather Attribution đã công bố một báo cáo về vấn đề này.

Theo báo cáo, các nhà khoa học Indonesia, Mỹ và 3 quốc gia châu Âu đã phát hiện biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến nhiệt độ trên khắp Indonesia trong mùa cháy rừng tăng đáng kể, khoảng 1,6 độ C.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino trong năm nay đã khiến lượng mưa tại Indonesia giảm, làm cho không khí trở nên khô một cách nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo những đám cháy rừng này gây ra nhiều rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.

Khói từ các đám cháy gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, góp phần làm phát sinh hàng trăm nghìn ca nhiễm trùng đường hô hấp. Ngoài ra, môi trường sống của loài đười ươi có nguy cơ tuyệt chủng cũng bị tàn phá.

Báo cáo chỉ ra rằng những điều kiện dẫn đến cháy rừng đang trở nên ngày càng dễ dự báo hơn, tạo điều kiện để có thể chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Trong số các biện pháp này có việc phục hồi các vùng đất than bùn, bảo vệ diện tích rừng và hạn chế nạn phá rừng.

Theo NHK