Biến đổi khí hậu khiến các sông băng ở Colorado tan chảy nhanh chóng

Nghiên cứu mới cho thấy nhiều sông băng tại đây mỏng đi nhanh chóng chỉ trong một năm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ biến mất trong những thập kỷ tới.

Nhà nghiên cứu Dan McGrath thuộc Đại học bang Colorado cho biết năm 2026 ghi nhận lượng tuyết tích tụ thấp nhất từng được ghi nhận tại bang này, sau đó là mùa Hè nóng kỷ lục. Điều này khiến các khối băng tồn tại quanh năm tại dãy núi Rocky bị phơi lộ và tan chảy nhanh hơn.

Trong một năm, sông băng Andrews mỏng đi hơn 3,7 mét, sông băng Arapaho mất gần 3 mét và sông băng Isabelle giảm khoảng 2 mét. Tốc độ mỏng đi của các sông băng này cao gấp đôi mức trung bình của 5 năm trước đó. Trong thập kỷ trước, mức suy giảm chỉ khoảng 0,3 mét mỗi năm hoặc thấp hơn. Đáng chú ý, sông băng St. Mary's, địa điểm được nhiều người đi bộ đường dài và trượt tuyết yêu thích, đã tan chảy hoàn toàn vào tháng 9/2026. Sông băng Andrews cũng đã mất một nửa lượng băng kể từ năm 2017.

Theo ông McGrath, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, các sông băng còn lại ở Colorado có thể biến mất trong vòng 20 năm tới. Đây là một phần của xu hướng suy giảm băng trên phạm vi toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy thế giới đã mất hơn 7.000 tỷ tấn băng kể từ năm 2000. Tại Thụy Sĩ, các sông băng mất 5,5% thể tích băng trong năm nay, mức suy giảm lớn thứ hai từng được ghi nhận. Trong khi đó, khảo sát tại dãy North Cascades, bang Washington, cho thấy tốc độ rút lui trung bình của sông băng nhanh nhất kể từ năm 1950.

Sông băng tại Gletsch, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sự suy giảm này không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn đe dọa nguồn nước cung cấp cho hệ sinh thái vùng núi và các khu vực hạ lưu, đồng thời làm gia tăng nguy cơ hạn hán nghiêm trọng khi các nguồn băng tan dần biến mất. Bụi và muội than từ cháy rừng còn phủ lên bề mặt băng, khiến chúng hấp thụ nhiều ánh nắng hơn và tan nhanh hơn.

Các nhà khoa học cho rằng sông băng có thể hình thành trở lại nếu lượng khí thải gây biến đổi khí hậu giảm mạnh và nhiệt độ hạ đủ để tuyết tích tụ quanh năm. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài hàng trăm năm.