Biến đổi khí hậu đe dọa đẩy hàng trăm triệu phụ nữ vào nghèo đói

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Cảnh báo được Cơ quan LHQ (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) đưa ra trong báo cáo “Bình đẳng giới trong kỷ nguyên khủng hoảng khí hậu”, công bố ngày 10-11 tại Hội nghị COP31 ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo UN Women, hơn 1/3 phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới, tương đương khoảng 1,5 tỷ người, đang sống tại các khu vực có nguy cơ cao trước những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, hạn hán và lũ lụt. Trong khi đó, việc làm bấp bênh và bất bình đẳng giới khiến họ có ít nguồn lực hơn để ứng phó với thiên tai.

Dữ liệu tại 24 quốc gia cho thấy, nhiệt độ trung bình tăng thêm 1 độ C có thể khiến thu nhập của phụ nữ giảm tới 34% so với nam giới. Phụ nữ cũng phải gánh thêm công việc chăm sóc gia đình không được trả công khi thiên tai xảy ra, trong khi khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc di cư tìm việc còn hạn chế.

Báo cáo cũng cảnh báo hạn hán cực đoan kéo dài có liên quan đến nguy cơ bạo lực tình dục đối với trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ tăng 21% tại 14 quốc gia được nghiên cứu. Tình trạng khí hậu khô hạn còn gắn với tỷ lệ tảo hôn cao hơn tại 24 trong số 46 quốc gia có dữ liệu.

UN Women kêu gọi các chính phủ đưa bình đẳng giới vào trọng tâm chính sách khí hậu, tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bảo đảm nguồn lực để họ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.