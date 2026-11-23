COP31 không thể đưa ra được văn kiện bao trùm sau hai tuần hội nghị. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể bế mạc, Chủ tịch COP31 Murat Kurum, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, dự thảo quyết định bao trùm không được thông qua. Ông cáo buộc một số nước chưa thể hiện nỗ lực và sự linh hoạt cần thiết để đạt đồng thuận, đồng thời cho rằng, các bên cần có trách nhiệm lớn hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề liên quan tương lai chung.

Ông Kurum khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực tìm mọi khả năng để đạt đồng thuận trong suốt quá trình đàm phán, đồng thời cảnh báo, cuộc khủng hoảng khí hậu không thể chờ đợi những bất đồng ngoại giao được giải quyết.

Theo ông, dù các cuộc thương lượng bế tắc, chương trình nghị sự hành động của hội nghị, các quan hệ đối tác quốc tế và sáng kiến hợp tác vẫn là những kết quả có giá trị. Ông tuyên bố khép lại COP31, cùng Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP21) và Hội nghị lần thứ 8 các bên tham gia Thỏa thuận Paris (CMA8).

Bất đồng lớn nhất tại hội nghị là việc có đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng hay không. Liên minh châu Âu (EU) cùng một số quốc gia phản đối dự thảo do hai đồng chủ tịch COP31 Thổ Nhĩ Kỳ và Australia soạn thảo vì không đề cập nội dung này.

Phát biểu thay mặt EU tại phiên họp, Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O’Brien cho rằng, không thể có một văn kiện hành động về khí hậu mà không nhắc đến nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, Nga và Saudi Arabia phản đối việc đưa nội dung này vào văn kiện.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là tài chính khí hậu. Các quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu yêu cầu các nước phát triển làm rõ hơn cam kết hỗ trợ tài chính để giúp các nước nghèo ứng phó với những tác động ngày càng nghiêm trọng của tình trạng khí hậu ấm lên.

Tại phiên họp toàn thể ngày 22/11, đại diện đặc biệt của Ngoại trưởng Nga về khí hậu Sergey Kononuchenko chỉ trích việc hơn 60% nguồn tài chính khí hậu được cung cấp dưới hình thức cho vay, khiến các nước đang phát triển phải hoàn trả nhiều hơn số tiền nhận được. Theo ông, cách thức này không thể hiện một quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng.

Dự thảo văn kiện cũng gây tranh luận về mục tiêu thu giữ, tái sử dụng và lưu trữ 1 tỷ tấn khí thải carbon nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp khó chuyển đổi sang năng lượng tái tạo xử lý lượng khí CO₂ phát thải. Một số chuyên gia cảnh báo công nghệ này có thể trở thành lý do để tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, thay vì đẩy nhanh quá trình loại bỏ các nguồn năng lượng gây biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng từ khoảng 21% hiện nay lên 35% vào năm 2035, thông qua điện khí hóa giao thông và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà hoạt động khí hậu cho rằng cần bảo đảm nguồn điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo, thay vì than đá và khí đốt.

Các cuộc đàm phán tại Antalya đã kéo dài gần 48 giờ so với lịch trình dự kiến nhưng vẫn không thu hẹp được những bất đồng. Hội nghị quy tụ đại diện 196 quốc gia và EU trong hai tuần thương lượng. Theo kế hoạch, COP32 sẽ diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào tháng 11/2027.