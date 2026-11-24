Di sản phong phú, bài toán chuyển hóa giá trị

Bắc Ninh có 1.455 di tích được xếp hạng, 1.319 lễ hội truyền thống, 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận và 246 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nhà nước. Đằng sau những con số ấy là kho tàng tri thức, kỹ năng, nghệ thuật và phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên lợi thế riêng để phát triển các sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử tham quan, chiêm ngưỡng các cổ vật trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (phường Từ Sơn). Ảnh: Thuận Thảo.

Quan họ độc đáo bởi lề lối hát đối đáp, phong tục giao tiếp và không gian sinh hoạt cộng đồng; tranh Đông Hồ mang ngôn ngữ tạo hình dân gian cùng kỹ thuật khắc ván, in màu truyền thống; Tây Yên Tử gắn với lịch sử Phật giáo Trúc Lâm. Những giá trị khó sao chép ấy tạo nên sức hấp dẫn của văn hóa Kinh Bắc. Tuy nhiên, lợi thế di sản không tự chuyển thành lợi thế kinh tế nếu thiếu năng lực sáng tạo, sản xuất và phát triển thị trường.

9 tháng năm 2026, Bắc Ninh đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.236 tỷ đồng, tăng 9%. Thành phố có 1.057 cơ sở lưu trú với khoảng 16.400 phòng song thời gian lưu trú bình quân chỉ 1-1,5 ngày. Những con số này cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường trải nghiệm văn hóa, gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Dẫu vậy, doanh thu du lịch không đồng nhất với doanh thu công nghiệp văn hóa cũng như lượng khách chưa phản ánh đầy đủ sức cạnh tranh của sản phẩm sáng tạo.

Khoảng cách từ di sản đến thị trường không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm mà còn ở khả năng liên kết giữa người nắm giữ di sản, lực lượng sáng tạo, doanh nghiệp và các kênh phân phối. Tranh Đông Hồ là một ví dụ. Ngoài những bức tranh truyền thống, ngôn ngữ tạo hình và câu chuyện dân gian còn có thể phát triển thành sản phẩm thiết kế ứng dụng, giáo dục, quà tặng và nội dung số. Nhưng để đi vào thị trường, những ý tưởng ấy cần được kết nối với năng lực thiết kế, sản xuất, tiếp thị, đồng thời, bảo đảm tính xác thực và quyền lợi người giữ nghề. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí đóng góp khoảng 3-5% GRDP đặt ra yêu cầu mới. Bắc Ninh không chỉ cần thêm những sản phẩm mang dấu ấn di sản mà phải hình thành năng lực sáng tạo, sản xuất và kinh doanh văn hóa đủ sức phát triển lâu dài.

Khơi thông cơ chế, hình thành hệ sinh thái sáng tạo

Trước hết, cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế để tập trung nguồn lực thay vì dàn trải. Nghệ thuật biểu diễn gắn với quan họ, thiết kế sáng tạo từ nghề thủ công truyền thống và nội dung số khai thác văn hóa Kinh Bắc là những hướng đáng ưu tiên. Điều cần đổi mới không chỉ là cách tạo ra sản phẩm mà là cách tổ chức toàn bộ quá trình từ sáng tạo đến tiêu thụ. Bắc Ninh có thể nghiên cứu thí điểm phát triển một số sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

9 tháng năm 2026, Bắc Ninh đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.236 tỷ đồng, tăng 9%. Thành phố có 1.057 cơ sở lưu trú với khoảng 16.400 phòng song thời gian lưu trú bình quân chỉ 1 - 1,5 ngày. Những con số này cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường trải nghiệm văn hóa, gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Trong chuỗi giá trị ấy, nghệ nhân và cộng đồng không đơn thuần cung cấp chất liệu văn hóa. Họ là chủ thể gìn giữ tri thức, kỹ năng, chuẩn mực thực hành và tính xác thực của di sản. Nhà thiết kế, biên kịch, nhà sản xuất, chuyên gia công nghệ góp phần tạo cách thể hiện mới; doanh nghiệp đưa sản phẩm đến công chúng. Sự hợp tác cần có thỏa thuận rõ ràng về quyền sử dụng, khai thác và phân chia lợi ích. Cùng với cơ chế hỗ trợ, thị trường phải được tính đến ngay từ khâu thiết kế. Với 93 doanh nghiệp lữ hành và 39 khu, điểm du lịch được công nhận, Bắc Ninh có điều kiện kết nối biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực, mua sắm và lưu trú thành những hành trình văn hóa có sức hấp dẫn. Muốn vậy, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị biểu diễn và làng nghề cần cùng xây dựng sản phẩm, thống nhất lịch hoạt động, chất lượng dịch vụ và phương thức đặt mua.

Thị trường công nghiệp văn hóa cũng cần được mở rộng ngay trong đời sống đô thị. Quá trình phát triển công nghiệp, đô thị hóa cùng sự hiện diện của đông đảo người lao động, chuyên gia và gia đình trẻ tạo ra những nhóm công chúng tiềm năng. Các chương trình nghệ thuật định kỳ, không gian sáng tạo, hoạt động trải nghiệm tại khu đô thị, trường học và nơi tập trung người lao động cần được thiết kế phù hợp về nội dung, thời gian, địa điểm và mức chi trả.

Để phát triển lâu dài, Bắc Ninh cần quan tâm đào tạo đội ngũ quản trị sản phẩm, tổ chức biểu diễn, thiết kế, tiếp thị và kinh doanh văn hóa; thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở đào tạo, nghệ nhân và doanh nghiệp thông qua những dự án thực tế. Cùng với đó, việc xây dựng bộ chỉ số công nghiệp văn hóa phải phục vụ đánh giá chính sách và phân bổ nguồn lực. Bên cạnh doanh thu, việc làm, khả năng duy trì sản phẩm và mở rộng thị trường, cần theo dõi mức độ tham gia, thu nhập của cộng đồng di sản, hiệu quả bảo tồn và khả năng thụ hưởng văn hóa của người dân.

Di sản là lợi thế sẵn có nhưng năng lực biến di sản thành sản phẩm có thị trường phải được kiến tạo. Khi chính sách khơi thông sáng tạo, doanh nghiệp đủ sức vận hành và cộng đồng được hưởng lợi, công nghiệp văn hóa mới có thể phát triển bền vững, góp phần khẳng định bản sắc và sức cạnh tranh của thành phố Bắc Ninh.