Biển Đen xuất hiện cảnh tượng chưa từng có, tàu chở dầu bốc cháy ngay trước mắt du khách

Một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên trên một tàu chở dầu giữa Biển Đen, tạo ra cột khói đen khổng lồ có thể quan sát từ khu nghỉ dưỡng Sochi của Nga. Vụ việc được cho là liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào tàu chở dầu Aframax Rio.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa dữ dội bao trùm một phần con tàu giữa mặt biển nhiều sóng. Cột khói đen dày đặc vươn cao, tạo nên cảnh tượng đặc biệt đáng chú ý đối với những người đang có mặt tại khu vực ven biển Sochi.

Theo thông tin được đăng tải, tàu chở dầu Aframax Rio mang cờ Liberia và nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt. Con tàu được cho là đã trở thành mục tiêu của một máy bay không người lái hải quân.

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc cũng như nguyên nhân khiến con tàu bốc cháy.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ở khu vực không quá xa Sochi - một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nga. Người dân và du khách tại đây được khuyến cáo ở trong nhà khi khói bụi dày đặc xuất hiện trong không khí.

Sochi thời gian gần đây đã nhiều lần trở thành khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong tháng trước, các cơ sở liên quan đến kho chứa dầu và cảng tại thành phố này cũng được cho là đã trở thành mục tiêu.

Vụ cháy tàu chở dầu diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen ngày càng thu hút sự chú ý. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể tiếp tục lan rộng ra các tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực.

Trước đó, hai tàu cũng được cho là đã bị tấn công cách bờ biển Bulgaria khoảng 70 dặm, trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia thành viên NATO này. Một tàu bị chìm chỉ trong vài phút trong khi chiếc còn lại bốc cháy. Hai thành viên thủy thủ đoàn được cho là bị thương nặng, trong khi một số người khác vẫn mất tích.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một diễn biến đáng chú ý bởi vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại, cho rằng những hành động như vậy không thể chấp nhận.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cũng cảnh báo rằng nếu cuộc chiến không sớm chấm dứt, phạm vi địa lý của xung đột có nguy cơ tiếp tục mở rộng, kéo theo những rủi ro lớn hơn đối với an ninh khu vực và thế giới.

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh hàng hải được The Independent dẫn lại cho rằng vụ tấn công vào các tàu gần Bulgaria có thể liên quan đến Nga. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Chỉ một ngày trước đó, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị chìm và bốc cháy ngoài khơi Romania sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Hai người được cho là đã thiệt mạng trong sự việc.

Chuỗi vụ việc liên tiếp đang khiến Biển Đen trở thành điểm nóng đáng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển quốc tế. Không chỉ các tàu liên quan trực tiếp đến hoạt động quân sự hay vận chuyển dầu, những tàu thương mại đi qua khu vực cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh con tàu chở dầu bốc cháy giữa Biển Đen, với cột khói khổng lồ nổi bật trên nền trời, một lần nữa cho thấy mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng quanh các tuyến hàng hải chiến lược này.