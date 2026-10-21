Biến đêm diễn concert thành động lực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam

Concert mở thêm dư địa tăng giá phòng

Bên cạnh nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng, hội họp và công tác, du lịch sự kiện đang tạo thêm nguồn cầu cho ngành khách sạn. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn tại những điểm đến du lịch, concert có thể góp phần thúc đẩy hoạt động lưu trú, ăn uống, giải trí và mua sắm.

Những sự kiện này không chỉ tạo ra nhu cầu lưu trú trong thời gian ngắn mà còn mở ra cơ hội khai thác các dịch vụ đi kèm, qua đó gia tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và điểm đến.

Phân tích về các phân khúc có thể hưởng lợi, ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia cho biết: “Nhóm khách sạn 3-4 sao trong bán kính 3km từ địa điểm tổ chức sẽ thu hút lượng khách lớn. Trong khi đó, khách sạn cao cấp có lợi thế khai thác nhóm khách quốc tế và có dư địa bán các gói dịch vụ cao cấp”.

Theo ông Jackson, bên cạnh vị trí, khả năng kết nối giao thông, phương án di chuyển, an ninh và chất lượng dịch vụ cũng quyết định trải nghiệm của du khách trước và sau sự kiện.

Để tận dụng nhu cầu tăng cao, khách sạn cần có chính sách kinh doanh linh hoạt, từ điều chỉnh giờ nhận phòng, cung cấp dịch vụ đưa đón vào đêm muộn đến xây dựng chiến lược giá phù hợp. Những yếu tố này vừa giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa tạo điều kiện tối ưu doanh thu và tăng sức cạnh tranh.

Thực tế, dữ liệu giá phòng tại một số điểm đến cho thấy mức giá lưu trú có thể tăng trong những giai đoạn nhu cầu cao. Tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), giá phòng JW Marriott Hotel Hanoi trong các ngày 23-25/10/2026 đạt 350 USD/đêm, tăng 16,67% so với mức bình quân quý III/2026. InterContinental Landmark 72 tăng 6,88%, lên 513 USD/đêm; Sheraton Hanoi West đạt 302 USD/đêm, tăng 20,8%, với công suất phòng 80-90%. Ở phân khúc 4 sao, Reyna Hotel tăng 20%, lên 66 USD/đêm, công suất phòng đạt 95%, trong khi Top Hotel kín phòng trong thời gian khảo sát.

Giá phòng khách sạn tại một số điểm đến du lịch tăng trong giai đoạn diễn ra các sự kiện âm nhạc lớn.

Tại TP.HCM, dữ liệu quý III/2026 ghi nhận giá phòng trung bình quanh Nhà thi đấu Quân khu 7 đạt 130-153 USD/đêm tại Eastin Grand Hotel Saigon, Holiday Inn & Suites Saigon Airport và Tân Sơn Nhất Hotel. Ibis Saigon Airport có giá 84 USD/đêm.

Tại Nha Trang, giá phòng tháng 10/2026 ở khu vực quanh VinWonders dao động 45-119 USD/đêm. Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay có giá phòng 119 USD/đêm, biệt thự 439 USD/đêm; Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island lần lượt ở mức 100 USD và 337 USD/đêm. Vinpearl Beachfront Nha Trang, Imperial Nha Trang và La Vague Nha Trang có giá phòng tương ứng 87 USD, 90 USD và 45 USD/đêm.

Ở phía Bắc Phú Quốc, quanh Grand World, giá phòng tại Wyndham Grand Phu Quoc đạt 231 USD/đêm, biệt thự 1.152 USD/đêm. Sheraton Phu Quoc Beach Resort có giá phòng 212 USD, biệt thự 538 USD; Radisson Blu Resort Phu Quoc lần lượt là 142 USD và 616 USD; Crowne Plaza đạt 189 USD và 681 USD/đêm. Trong phân khúc 4 sao, VinHolidays Festa Phu Quoc có giá 118 USD/đêm, còn Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc đạt 123 USD/đêm.

Tại Sunset Town, phía Nam Phú Quốc, giá phòng La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đạt 379 USD/đêm; JW Marriott Phu Quoc lên tới 808 USD/đêm, với giá biệt thự 2.304 USD/đêm. New World Phu Quoc Resort có giá biệt thự 891 USD/đêm, trong khi Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đạt 165 USD/đêm.

Kín phòng chưa đồng nghĩa với lợi nhuận cao

Lượng khách tăng đột biến trong thời gian diễn ra concert có thể giúp khách sạn cải thiện công suất phòng và giá bán. Tuy nhiên, công suất phòng cao không đồng nghĩa hiệu quả đầu tư được cải thiện tương ứng.

Theo ông Jackson, tương tự việc doanh nghiệp tăng doanh thu nhưng chưa chắc gia tăng lợi nhuận EBITDA, khách sạn cũng cần đánh giá đầy đủ chi phí phát sinh khi nhu cầu lưu trú tăng mạnh.

Ngành khách sạn đang chịu áp lực từ chi phí nhân công, năng lượng và vận hành. Điều này khiến việc nâng cao hiệu quả hoạt động trở thành yêu cầu quan trọng, thông qua tinh gọn nhân sự và ứng dụng tự động hóa.

Chẳng hạn, tại Phú Quốc, chi phí nhân sự có thể cao gấp đôi so với vị trí tương đương ở đất liền do phát sinh thêm chi phí chỗ ở, đi lại và phụ cấp. Trong khi đó, việc phục vụ lượng khách lớn vào thời điểm diễn ra sự kiện cũng có thể làm tăng chi phí nhân sự bổ sung, an ninh và hoa hồng đặt phòng.

Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả kinh doanh cần dựa trên nhiều chỉ số thay vì chỉ nhìn vào công suất phòng hoặc mức tăng giá bán.

Ông Jackson nhận định: “Chủ sở hữu và đơn vị vận hành cần đánh giá hiệu quả trên nhiều chỉ số: ADR (giá phòng bình quân), RevPAR (doanh thu phòng trên mỗi phòng sẵn có), GOPPAR (lợi nhuận hoạt động gộp trên mỗi phòng sẵn có), NOI (thu nhập hoạt động ròng) và tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư. Quan trọng nhất là xác định phần lợi nhuận tăng thêm sau khi trừ toàn bộ chi phí liên quan, thay vì chỉ nhìn vào công suất phòng hay mức tăng giá”.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng có chi phí vận hành lớn. Một sự kiện có thể giúp doanh thu tăng nhanh trong vài ngày, nhưng hiệu quả đầu tư cần được đánh giá trên phần lợi nhuận thực tế sau khi trừ chi phí và khả năng duy trì nguồn thu trong dài hạn.