Biên đạo Cao Phước Lộc giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Múa tỉnh Đồng Tháp

Ban Chấp hành Phân hội Múa tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập thể hội viên Phân hội Múa đoàn kết, nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

Phân hội hiện quy tụ 43 hội viên (20 nữ, 23 nam) cùng lực lượng cộng tác viên hùng hậu. Công tác chuyên môn của Phân hội ghi nhận những dấu ấn: Hội viên tích cực sáng tác, dàn dựng hơn 60 tác phẩm đạt giải A cấp tỉnh, hơn 20 tác phẩm đạt giải A cấp khu vực; giành tổng cộng hơn 19 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc và khu vực.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các hội viên đạt thành tích tiêu biểu.

Tiêu biểu như tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc, Hội thi Múa không chuyên toàn quốc, hay các hội diễn lớn như: “Tiếng hát Làng Sen”, Ca khúc cách mạng và Liên hoan nghệ thuật khu dân cư toàn quốc năm 2025... Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa đậm đà bản sắc của vùng Đất Sen Hồng đến với bạn bè cả nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Phân hội Múa Đồng Tháp đề ra mục tiêu xây dựng Phân hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả. Phân hội sẽ chú trọng định hướng sáng tác khai thác chiều sâu văn hóa bản địa, lịch sử cách mạng và nét đẹp lao động của con người Đồng Tháp gắn liền với sông nước Nam bộ; đẩy mạnh các tác phẩm múa đương đại hòa quyện cùng chất liệu dân gian; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, phát hiện và thu hút nhân tố trẻ kế thừa.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Phân hội Múa khóa mới gồm 5 đồng chí có đủ năng lực, uy tín và tâm huyết để gánh vác nhiệm vụ. Với sự tín nhiệm cao, biên đạo Cao Phước Lộc được bầu giữ chức vụ Phân hội trưởng Phân hội Múa tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho 4 hội viên có thành tích tiêu biểu.