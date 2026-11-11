Biến đam mê đồ thủ công thành sinh kế

Từ những cuộn len, sợi cotton, qua đôi bàn tay khéo léo, những hội viên, phụ nữ ở phường Cam Linh đã tạo nên nhiều sản phẩm thủ công độc đáo. Bằng niềm đam mê và sự sáng tạo, họ từng bước biến sở thích thành sinh kế, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình và tạo thêm việc làm cho những người có cùng sở thích.

Khởi nghiệp với sản phẩm Macrame

Phụ nữ phường Cam Linh tìm hiểu nghề móc len.

Trước đây, bà Lê Thường Luận (Tổ dân phố Linh Trung) làm việc tại một công ty thời trang ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có con nhỏ, vợ chồng bà quyết định trở về quê nhà. Trong thời gian này, bà tình cờ biết đến sản phẩm Macrame (nghệ thuật thắt nút thủ công từ những sợi dây để tạo thành các sản phẩm trang trí và đồ dùng ứng dụng trong cuộc sống) nên bắt đầu tìm hiểu. Năm 2022, khi trở lại TP. Hồ Chí Minh làm việc, bà tham gia các lớp học Macrame để trau dồi kỹ thuật. Nhận thấy sản phẩm Macrame có tính ứng dụng cao, năm 2024, bà quyết định về quê và bắt đầu phát triển công việc này.

Sử dụng sợi cotton, bà Luận làm ra nhiều sản phẩm như: Móc khóa, túi xách, rèm cửa, võng, xích đu, các vật dụng trang trí… Tùy kích thước, mẫu mã, mỗi sản phẩm mất từ 20 phút đến 15 ngày để làm. Đến nay, bà đã làm hơn 100 mẫu sản phẩm với nhiều chủng loại, kích thước khác nhau. Bên cạnh thực hiện các mẫu có sẵn, bà còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách. Sản phẩm được khách hàng mua làm quà tặng, trang trí nhà cửa hoặc sử dụng trong sinh hoạt. “Sản phẩm được tôi bán trực tiếp tại cửa hàng ở nhà và qua mạng xã hội với giá từ 10.000 đồng đến 5 triệu đồng/sản phẩm tùy mẫu mã, kích thước. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng tôi thu về hơn 10 triệu đồng”, bà Luận cho biết.

Bà Lê Thường Luận giới thiệu các sản phẩm do mình làm ra.

Công việc này không chỉ giúp bà có thời gian chăm sóc gia đình mà còn tạo việc làm cho 3 phụ nữ tại địa phương. Bà giao sản phẩm mẫu để các chị em mang về gia công và căn cứ vào thời gian hoàn thành từng sản phẩm để tính tiền công với mức 250.000 đến 300.000 đồng/8 giờ. Tháng 6-2026, bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ vay 100 triệu đồng để nhập thêm nguyên liệu, từng bước mở rộng sản xuất và phát triển các sản phẩm Macrame.

Thêm thu nhập với nghề móc len

Vừa chăm con, bà Ngô Thị Thời vừa móc len kiếm thêm thu nhập.

Năm 2023, trong thời gian chăm con nhỏ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bà Ngô Thị Thời - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Thuận Lợi bắt đầu làm các sản phẩm móc len để thỏa mãn đam mê và kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều sản phẩm chưa đạt yêu cầu, phải làm lại nhiều lần. Nhờ kiên trì học hỏi và thực hành, bà dần nâng cao tay nghề. Các sản phẩm bà làm chủ yếu là móc khóa, hình các con vật và đồ trang trí nhỏ, hướng đến khách hàng là học sinh.

Làm các sản phẩm thủ công giúp phụ nữ có thêm thu nhập.

Để tìm đầu ra cho sản phẩm, bà chủ động liên hệ, gửi hàng tại các cửa hàng ở địa phương để giới thiệu và bán cho khách. Nhờ mẫu mã đa dạng, được làm thủ công tỉ mỉ, sản phẩm dần được đón nhận, số lượng đơn đặt hằng ngày càng tăng. Hiện nay, mỗi tháng bà làm khoảng 20 - 40 sản phẩm với giá bán từ 35.000 đến 200.000 đồng/sản phẩm, tùy mẫu mã và kích thước. “Tôi thường xuyên tìm hiểu, học hỏi những mẫu mới để đa dạng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Tuy nguồn thu không lớn nhưng công việc này giúp tôi vừa chăm sóc con nhỏ vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống”, bà Thời cho biết.

Bên cạnh đó, bà Thời còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật móc len cho những phụ nữ ở địa phương có nhu cầu học nghề, làm thêm để tăng thu nhập. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Tổ dân phố Lợi Hòa) chia sẻ: “Ban đầu, tôi chưa biết làm nhưng được bà Thời hướng dẫn tận tình nên dần thực hiện được các sản phẩm. Tôi có thể tự tay móc những món quà tặng người thân, bạn bè. Mong rằng thời gian tới, hai chị em sẽ sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới đẹp mắt và đa dạng hơn”.

Bà Nguyễn Thị Ân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Linh cho biết, nghề móc len, thắt nút thủ công có thể thực hiện tại nhà nên phù hợp với nhiều phụ nữ vừa chăm sóc gia đình vừa muốn làm thêm để tăng thu nhập. Thời gian tới, hội sẽ tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật để hội viên học nghề, có thêm việc làm. Đồng thời, hỗ trợ hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để chị em mở rộng sản xuất, từng bước phát triển nghề thủ công bền vững.