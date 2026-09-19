'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' tiếp sức ước mơ học sinh nơi biên cương Lào Cai

Trung thu về với học sinh vùng biên

Thực hiện Công văn số 6112/BYT-BMTE ngày 13/8/2026 của Bộ Y tế về tổ chức Tết Trung thu năm 2026, tại Công văn số 8452/UBND-VX, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 thiết thực, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trên địa bàn, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tết Trung thu cho bà con đồng bào vùng cao. Đơn cử, ngày 17/9, tại xã Trịnh Tường, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Đồn Biên phòng Trịnh Tường và Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” dành cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ. Chương trình mang không khí Trung thu ấm áp đến với học sinh vùng cao, biên giới, góp phần tạo thêm niềm vui, động viên các em trong học tập và cuộc sống.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường (Lào Cai).

Trong không khí vui tươi, các em học sinh được giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem múa lân và tham gia các trò chơi tập thể. Với nhiều em, đây không chỉ là một buổi vui chơi mà còn là dịp được gặp gỡ, giao lưu và đón nhận sự quan tâm ngay tại ngôi trường mình đang học tập.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình đã trao 950 suất quà trung thu cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ; đồng thời trao 50 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và là 110 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Trung tá Phạm Quang Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết: "Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho học sinh vùng cao, biên giới một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành đối với trẻ em trên địa bàn biên giới".

Theo ông Chu Văn Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai), chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em vùng biên giới. Bên cạnh những phần quà, học bổng được trao, các hoạt động vui chơi, giao lưu góp phần tạo không khí phấn khởi, giúp các em có thêm trải nghiệm trong dịp Trung thu.

Chương trinh "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" được tổ chức tại tại thôn Dê Chú Thàng, xã Mường Khương (Lào Cai).

Không chỉ tại Trịnh Tường, các hoạt động chăm lo Tết Trung thu cũng được triển khai tại nhiều địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai. Ngày 18/9, tại thôn Dê Chú Thàng, xã Mường Khương, Đồn Biên phòng Mường Khương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Khối thi đua doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp 2 và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Tại chương trình, các em nhỏ được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm. Ban Tổ chức đồng thời trao 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; tặng 80 suất quà cho học sinh thôn Dê Chú Thàng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; hỗ trợ một số văn phòng phẩm cho 2 điểm trường, gồm vở viết, bàn, ghế và các vật dụng phục vụ học tập. Tổng giá trị quà tặng của chương trình là 85 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Thiếu tá Vàng Văn Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Khương cho biết: “Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm mang không khí Tết Trung thu đến với trẻ em và các gia đình còn khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần động viên, chia sẻ và tạo thêm điều kiện để các em học sinh yên tâm học tập trong năm học mới”.

Chăm lo học sinh trong năm học mới

Niềm vui từ những đêm hội Trung thu không chỉ mang đến cho học sinh vùng biên những khoảnh khắc ấm áp, mà còn mở ra câu chuyện rộng hơn về hành trình đến trường, điều kiện học tập và những nỗ lực chăm lo cho học sinh nơi biên cương. Ở đó, phía sau mỗi lớp học là những đặc thù về địa bàn, đời sống và điều kiện kinh tế của các gia đình mà nhà trường, thầy cô cùng các lực lượng trên địa bàn đang từng ngày sẻ chia.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ, nhà trường hiện có 34 lớp, gồm 23 lớp tiểu học và 11 lớp trung học cơ sở, với 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổng số học sinh là 938 em, trong đó có 558 học sinh tiểu học và 380 học sinh trung học cơ sở. Học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 90%; hơn 70% học sinh thuộc diện khó khăn và 406 em học bán trú.

Những phần quà trao tặng trong dịp đầu năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ (xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao vượt khó, vươn lên trong học tập.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Tạo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ cho biết, nhìn chung số lượng học sinh của nhà trường được duy trì ổn định. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có điều kiện học tập, rèn luyện tốt trong năm học 2026-2027.

"Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường, sự quan tâm, đồng hành của các cấp quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân là nguồn động viên thiết thực đối với học sinh. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về sách vở, đồ dùng học tập, học bổng và các điều kiện cần thiết khác để các em yên tâm học tập", ông Nguyễn Văn Tạo chia sẻ.

Bước vào năm học mới, những hỗ trợ này càng có ý nghĩa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ góp phần chia sẻ một phần khó khăn trong học tập và sinh hoạt, sự đồng hành của cộng đồng còn tạo thêm động lực để các em duy trì việc học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng cao, biên giới.

Từ những phần quà Trung thu được trao tận tay học sinh và các gia đình khó khăn, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại các địa bàn biên giới Lào Cai đã mang đến những hoạt động thiết thực trong dịp đầu năm học. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em vùng biên.