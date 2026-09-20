“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026: Mang mùa trăng yêu thương đến với trẻ em nơi biên giới

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương cùng đại biểu và đông đảo người dân, thiếu nhi tham dự chương trình.

Dự đêm hội, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa cùng đại biểu và đông đảo người dân, thiếu nhi tham dự chương trình.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo Nhân dân, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Các em thiếu nhi vùng biên dự đêm hội.

Các em thiếu nhi vùng biên dự đêm hội.

Tiết mục “Trống hội - Múa lân” mở màn cho đêm hội.

Với chủ đề hướng về trẻ em vùng biên, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh “Trăng rằm bản em”, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, biểu diễn ảo thuật, rước đèn và phá cỗ.

Các tiết mục được dàn dựng phù hợp với không gian văn hóa vùng cao, tạo không khí Trung thu vui tươi cho các em.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc đêm hội.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trì thực hiện phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng luôn chú trọng tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và thế hệ trẻ ở khu vực biên giới, là nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm nay được tổ chức tại xã Mường Lát, Thanh Hóa, tiếp nối các chương trình đã tổ chức tại Nghệ An năm 2023, Bình Phước năm 2024 và Cao Bằng năm 2025.

Chương trình là thông điệp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với đồng bào, trẻ em vùng biên giới.

Dù còn nhiều khó khăn, cách trở, trẻ em nơi biên cương luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, nhất là các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà, học bổng cho 20 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” .

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà, học bổng cho 20 em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao quà cho 20 em học sinh của xã Mường Lát đạt thành tích cao trong học tập.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao học bổng cho 60 học sinh của xã Mường Lát có thành tích cao trong học tập và học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Các em thiếu nhi giao lưu với chú Cuội và hoạt động phá cỗ, rước đèn trong đêm hội.

Các em thiếu nhi vùng biên giao lưu cùng chị Hằng trong đêm hội.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Mường Lát không chỉ tạo một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa cho trẻ em vùng cao, mà còn góp phần cụ thể hóa sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đối với thiếu nhi ở khu vực biên giới. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phá cỗ Trung thu cùng các em thiếu nhi. Ảnh: Hoàng Đông

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phá cỗ Trung thu cùng các em thiếu nhi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phá cỗ Trung thu cùng các em thiếu nhi.

Khép lại đêm hội là hình ảnh đẹp của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu cùng các em thiếu nhi vùng biên phá cỗ đêm trăng cùng điệu múa Lân sôi động.

Theo Ban Tổ chức, tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, để động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa phong trào thi đua học tập, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng 60 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Chung và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào; Tặng 524 suất học bổng cho các em đạt kết quả cao trong học tập, năm học 2025 - 2026, các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Tặng hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ Trung thu và gần 300 thùng sữa TH truel milk cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Mường Lát và các em nhỏ có mặt trong Chương trình truyền hình trực tiếp, với tổng trị giá quà và học bổng gần 2 tỷ đồng.