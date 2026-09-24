'Biên cương - Đêm hội trăng rằm': Mang Trung thu ấm áp đến thiếu nhi vùng biên giới

Ban Tổ chức trao quà trung thu cho các em thiếu nhi.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, lắng nghe thư của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 và tham gia hoạt động trao quà trung thu.

Các em thiếu nhi nhận quà trung thu tại chương trình.

Theo đó, Ban Tổ chức trao 200 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi, với tổng kinh phí trên 160 triệu đồng.

Chương trình góp phần tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi; đồng thời, thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em, để mỗi em thiếu nhi vùng biên giới có một mùa Trung thu ấm áp, đáng nhớ và thêm động lực nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.