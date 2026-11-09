Biển Cửa Đại hồi sinh sau hơn 10 năm bị sóng dữ bào mòn

Bờ biển được hồi sinh

Chiều 8/11, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trên tuyến đường bê tông mới dọc biển Cửa Đại, phường Hội An Đông, du khách nước ngoài thong thả đi dưới hàng dừa. Một gia đình đưa con nhỏ đạp xe, vài người dừng trên bậc kè chụp ảnh. Phía dưới, du khách vui chơi bên mép nước.

Những nhà hàng mái lá đã kê bàn ghế phục vụ khách. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của xói lở và thi công, khu vực bãi tắm đang có người trở lại ăn uống, nghỉ ngơi.

Du khách nước ngoài trở lại đi dạo, ngắm biển tại Cửa Đại sau khi tuyến kè bảo vệ bờ hình thành.

Dọc tuyến kè, có đoạn khoảng cát giữa chân công trình và mép nước khá rộng, nhưng cũng có nơi sóng tiến sát. Một số vị trí còn cát tập kết, công nhân tiếp tục thu dọn vật liệu.

Với ông Trần Ngọc Hùng, người dân phường Hội An Đông, cảnh biển trước mắt khác nhiều so với những năm phải chống chọi với sóng dữ.

Ông kể, từ sau năm 2014, xói lở diễn biến nghiêm trọng. Những bãi cát rộng hàng chục mét dần biến mất, sóng ăn sâu vào đất liền, đe dọa đường sá, nhà hàng và khách sạn ven bờ.

Để ngăn sóng, người dân xếp bao cát thành từng lớp, dựng cọc tre và kè tạm. Nhưng sau mỗi đợt biển động, nhiều vị trí tiếp tục bị khoét sâu. Chỗ từng dành cho khách tắm biển, vui chơi trở nên ngổn ngang vật liệu chống xói lở.

Sóng biển từng cuốn mất bãi cát Cửa Đại. Vào mỗi mùa mưa bão, khu vực này càng bị sạt lở xâm lấn.

Ông từng chứng kiến nước và cát tràn lên đường. Người dân phải dọn dẹp sau những đợt biển động, trong khi nỗi lo mất thêm đất, hư hỏng công trình vẫn kéo dài.

Bãi tắm thu hẹp cũng kéo theo khó khăn cho hàng quán sống nhờ khách du lịch. Nhiều cơ sở phải bỏ tiền xây kè, đóng cừ, xếp bao cát bảo vệ tài sản. Qua mỗi mùa mưa bão, việc giữ được phần đất phía sau vẫn là nỗi lo.

Giờ đây, tuyến đường mới tạo lối đi dọc bờ biển, những bậc kè dẫn xuống bãi cát. Không gian từng bị chia cắt bởi vật liệu chống xói lở đã có chỗ cho người đi bộ, đạp xe và ngắm biển.

Những dãy nhà hàng ven biển Cửa Đại mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của xói lở và thi công kè.

Những hộ kinh doanh có thêm điều kiện đón khách khi lối xuống biển thuận tiện hơn. Nhưng với người dân từng nhiều lần xếp bao cát giữ đất, điều quan tâm lâu dài vẫn là bãi cát có được giữ lại qua những mùa biển động.

Bà Nguyễn Thị Thu, người dân phường Hội An Đông, mong bãi cát được giữ lại lâu dài để người dân có chỗ tắm biển, hàng quán có thêm khách. Tuyến kè hoàn thành giúp bà vơi nỗi lo sóng ăn sâu vào bờ. Điều bà chờ đợi là qua những mùa mưa bão, bãi biển vẫn còn đủ rộng cho người dân và du khách xuống tắm.

Bãi cát mới dần hình thành bên tuyến kè bảo vệ bờ biển Cửa Đại, ngay tại khu vực từng bị sóng khoét sâu, xói lở nghiêm trọng.

Giữ bờ từ ngoài biển

Tại đoạn kè vừa thi công xong, ông Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, chỉ những cấu kiện bê tông dọc mái kè, giải thích cách công trình chịu tác động của sóng.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, giải thích cách các cấu kiện bê tông trên mái kè giúp phân tán dòng nước, giảm tác động của sóng biển.

Dưới lớp bê tông là hệ thống cừ đóng sâu khoảng 8m, kết hợp giằng, khối chặn và phần móng. Các cấu kiện trên mái được liên kết với nhau; phía trong có tường chắn bảo vệ móng đường.

Bề mặt cấu kiện được tạo hình để phân tán dòng nước khi sóng đánh vào, giảm tác động trực tiếp lên công trình.

Tuyến kè vừa hoàn thành, các hàng quán nhỏ ven biển Cửa Đại bắt đầu mở cửa đón khách trở lại.

Để hoàn thành khối lượng xây dựng trong khoảng 5 tháng, đơn vị huy động 70 đến 80 công nhân cùng 25 đến 30 phương tiện, thiết bị. Các tổ làm đồng thời từ đóng cừ, làm móng đến lắp cấu kiện và thi công mặt đường.

"Chạy đua cùng bão", ông Đoàn nói về áp lực tiến độ.

Công nhân thu dọn vật liệu, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trên tuyến kè bảo vệ bờ biển Cửa Đại.

Phần mái kè được ưu tiên hoàn thành trước ngày 15/9. Nếu chậm những hạng mục trực tiếp chịu sóng, việc thi công khi biển động sẽ khó khăn hơn.

Đến nay, phần xây dựng thuộc phạm vi Thành An 96 đã hoàn thành. Công nhân còn mài các vị trí bê tông gồ ghề, san gạt cát, vệ sinh mặt bằng. Chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu trong tháng 11.

Tuyến kè sát bờ kết hợp với hệ thống đê ngầm ngoài biển. Ông Đoàn giải thích, đê ngầm giảm năng lượng sóng trước khi vào bờ, còn kè phía trong bảo vệ đường đi và công trình ven biển.

Hệ thống đê ngầm ngoài biển giúp giảm sức sóng trước khi vào bờ, kết hợp với tuyến kè và bơm cát để bảo vệ bãi biển Cửa Đại.

Kỹ sư Đào Tô Văn, Chỉ huy trưởng thi công hạng mục đê ngầm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, lưu ý một phần cát cao lên tại một số vị trí là kết quả đào, đắp, san gạt phục vụ thi công và hoàn trả mặt bằng. Không thể chỉ nhìn lượng cát hiện có rồi kết luận biển đã tự bồi đắp.

Ông chia sẻ, dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, gồm 7 tuyến đê ngầm, 6 mỏ hàn giữ cát, kết hợp bơm cát tái tạo bãi trên chiều dài khoảng 3,4km. Các tuyến đê ngầm có tổng chiều dài 2.090m, bố trí song song và cách bờ khoảng 250m. Hạng mục đê ngầm do Đạt Phương thi công hoàn thành cuối tháng 10.

Việc giữ bờ, ông Văn nhấn mạnh, cần sự phối hợp giữa công trình giảm sóng phía ngoài, gia cố phía trong và bơm cát nuôi bãi.

Sau hơn một thập niên bị sóng biển bào mòn, bờ biển Cửa Đại dần đổi khác với tuyến kè mới, hệ thống đê ngầm giảm sóng và bãi cát được tái tạo, tạo điều kiện để du khách trở lại.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, chia sẻ, 2 công trình thuộc dự án chống xói lở bờ biển Hội An đã cơ bản hoàn thành, đang làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

Ông Tân giải thích, đê ngầm phía ngoài giúp giảm sức sóng, công trình gia cố phía trong bảo vệ bờ, kết hợp bơm cát để tái tạo bãi biển.

Các hạng mục cùng phát huy tác dụng sẽ giúp bảo vệ những đoạn bờ từng bị sóng khoét sâu, từng bước tạo lại không gian cho người dân và du khách xuống biển.