Biến cố nội bộ tại tập đoàn 4.500 tỷ USD, rủi ro quản trị từ cơ chế quyền lực tuyệt đối

Cơ cấu vận hành vắng bóng các chức danh quản lý trung gian

Trong giới tài chính và công nghệ toàn cầu, rất hiếm nhà lãnh đạo nào duy trì được tầm ảnh hưởng xuyên suốt và toàn diện lên một tập đoàn quy mô khổng lồ như Jensen Huang tại Nvidia. Ở tuổi 63, ông đã giữ chức vụ Giám đốc điều hành suốt 33 năm. Khoảng thời gian này thiết lập một kỷ lục bất thường đối với bất kỳ tổ chức thương mại nào. Ông Huang hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 3,56% và là người định hình toàn bộ chiến lược phát triển công nghệ lõi, giúp doanh nghiệp kiểm soát khoảng 90% thị trường chip xử lý đồ họa hiệu năng cao.

Bộ máy vận hành của Nvidia được thiết kế theo một cấu trúc đặc biệt, hoàn toàn loại bỏ các chức danh quản lý trung gian như Giám đốc vận hành. Hơn 60 lãnh đạo cấp cao của công ty phải báo cáo công việc trực tiếp cho ông Huang. Trong các cuộc trao đổi với truyền thông, vị Giám đốc điều hành này công khai bác bỏ tính hữu dụng của các sơ đồ tổ chức truyền thống. Ông trực tiếp điều hành công ty thông qua việc đọc hàng nghìn email mỗi ngày từ mọi cấp bậc nhân sự và chủ trì các cuộc họp dự án cụ thể.

Mô hình quản lý tập trung này tạo ra sự linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn về mặt hệ thống. Sự phụ thuộc tuyệt đối vào khả năng phán đoán và sức làm việc của một cá nhân khiến toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược dễ bị tổn thương nếu người đứng đầu gặp vấn đề về sức khỏe hoặc vướng vào các rắc rối pháp lý.

Lỗ hổng trong bộ máy giám sát rủi ro của hội đồng quản trị

Khía cạnh kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật tại Nvidia cũng bộc lộ nhiều điểm khác thường. Công ty hoạt động mà không có một giám đốc tuân thủ chuyên trách. Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã chính thức yêu cầu Nvidia cung cấp thêm thông tin về vai trò giám sát rủi ro của hội đồng quản trị và cơ cấu tổ chức tổng thể. Để phản hồi, Nvidia cho biết doanh nghiệp vận hành một Ủy ban tuân thủ liên kết giữa Giám đốc tài chính, Phó chủ tịch điều hành phụ trách vận hành và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự để bảo đảm việc truyền đạt các chính sách nội bộ.

Thành phần hội đồng quản trị của Nvidia phản ánh rõ nét sự chi phối của ông Huang. Cơ quan giám sát quyền lực cao nhất của doanh nghiệp lại quy tụ nhiều nhà đầu tư từ giai đoạn đầu và các đối tác kinh doanh thân thiết. Cụ thể, hai trong số 10 thành viên hội đồng có liên hệ trực tiếp với các quỹ đầu tư mạo hiểm từng rót vốn vào công ty năm 1993. Hai thành viên khác từng là lãnh đạo tại một doanh nghiệp thiết kế chip có quan hệ hợp tác mật thiết với Nvidia trong thập niên 1990.

Các thành viên còn lại bao gồm cựu Chủ tịch chuỗi nhà hàng Taco Bell, cựu Giám đốc tiếp thị của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ và một giáo sư kỹ thuật. Theo đánh giá từ các cựu nhân sự cấp cao, ông Huang chủ yếu xem hội đồng quản trị là một yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý thay vì một cơ quan độc lập có vai trò cốt lõi trong việc hoạch định chiến lược. Việc thiếu vắng một cơ chế đối trọng quyền lực thực sự khiến hội đồng quản trị khó có thể đưa ra các quyết định can thiệp kịp thời khi rủi ro xuất hiện.

Sự gia tăng quyền lực của các thành viên gia đình trong hệ thống

Bên cạnh việc duy trì quyền lực tuyệt đối, quá trình phân bổ nhân sự tại Nvidia đang ghi nhận sự gia tăng hiện diện của các thành viên trong gia đình nhà sáng lập. Dòng chảy quyền lực này được thiết lập thông qua việc bổ nhiệm thế hệ kế cận vào các vị trí trọng yếu, trực tiếp quản lý những mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Con trai ông Huang là Spencer Huang hiện giữ chức Giám đốc quản lý sản phẩm, đóng vai trò hạt nhân trong các hoạt động phát triển robot. Con gái Madison Huang đảm nhận vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm, trực tiếp tham gia vào các lĩnh vực robot, truyền thông và tiếp thị chiến lược. Con rể Nico Caprez cũng phụ trách mảng phát triển kinh doanh cho công ty.

Đặc quyền được tiếp cận trực tiếp với người nắm quyền quyết định cuối cùng giúp các con của ông Huang sở hữu một vị thế vượt trội trong các cuộc họp điều hành. Sự việc này dẫn đến hiện tượng một số đối tác, khách hàng và nhà cung cấp chủ động xây dựng mối quan hệ trực tiếp với thế hệ kế cận để đảm bảo lợi ích thương mại. Sự dịch chuyển quyền lực mang tính gia đình đã tạo ra sự bất mãn đối với một bộ phận nhân sự cấp cao, khi họ nhận thấy quỹ đạo phát triển nghề nghiệp bị thu hẹp trước lộ trình chuẩn bị cho cuộc chuyển giao thế hệ mang đậm tính thừa kế.

Bài toán sinh tử về năng lực xử lý khủng hoảng và kế hoạch kế nhiệm

Rủi ro của việc đặt toàn bộ sinh mệnh doanh nghiệp vào một cá nhân đã trở thành hiện thực khi biến cố đời tư của Giám đốc điều hành bị công khai. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, truyền thông đưa tin về việc ông Huang thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ Trung Quốc. Mặc dù hội đồng quản trị xác nhận chưa có bằng chứng về việc rò rỉ bí mật công nghệ hay vi phạm an ninh quốc gia, một cuộc điều tra nội bộ toàn diện vẫn bắt buộc phải diễn ra theo đúng quy chuẩn quản trị công ty đại chúng.

Tiến trình điều tra đặt nhóm đánh giá vào một tình thế cực kỳ phức tạp. Chuyên gia tư vấn hội đồng quản trị Brian Burke nhận định vai trò của Jensen Huang gắn liền tuyệt đối với bản sắc của Nvidia, khiến việc xử lý vi phạm trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần so với các doanh nghiệp thông thường. Khác với sự việc chuỗi thức ăn nhanh McDonald’s sa thải Giám đốc điều hành Steve Easterbrook vì vi phạm chính sách công ty năm 2019, trường hợp của Nvidia liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của một tập đoàn đang kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ cốt lõi của nền kinh tế Mỹ.

Phó giáo sư Jason Schloetzer từ Đại học Georgetown phân tích rằng sai lầm lớn nhất của hội đồng quản trị Nvidia là không xây dựng và công bố một kế hoạch kế nhiệm minh bạch từ nhiều năm trước. Tại thời điểm hiện tại, hội đồng quản trị phải đối mặt với một quyết định mang tính bước ngoặt trong thế bị động hoàn toàn. Nếu kết quả điều tra dẫn đến việc ông Huang phải rời ghế Giám đốc điều hành, doanh nghiệp sẽ không có người thay thế xứng tầm ngay lập tức.

Thị trường tài chính đang theo dõi sát sao các phương án xử lý khủng hoảng. Giới chuyên gia dự báo hội đồng quản trị có thể phải tính đến giải pháp bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress hoặc Chủ tịch danh dự Stephen Neal vào vị trí tạm quyền. Một phương án thỏa hiệp khác cũng được nhắc đến là việc ông Huang lùi khỏi vị trí Giám đốc điều hành nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm một vai trò chiến lược khác tại công ty để duy trì niềm tin của giới đầu tư. Sự việc tại Nvidia để lại một bài học sắc bén về nghệ thuật quản trị tài chính, khẳng định sự phát triển bền vững của một tập đoàn quy mô nghìn tỷ đô la luôn đòi hỏi một cơ chế điều hành minh bạch, có đối trọng và một chiến lược kế nhiệm rõ ràng.