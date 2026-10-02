Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Lê Thị Việt Nam tại Hội nghị Thành viên năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức.

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của VNX, các tham luận, đặc biệt sau phần vinh danh các thành viên giao dịch, thay mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bà Lê Thị Việt Nga đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực và kết quả mà các Sở Giao dịch chứng khoán, cùng các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, thanh toán đã đạt được.

Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội (thứ 3 từ phải qua) và bà Lê Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (thứ 4 từ phải qua) chúc mừng các thành viên giao dịch tiêu biểu năm 2025 - 2026.

Nền tảng thị trường tiếp tục được củng cố cả về quy mô và chất lượng

Từ đầu năm đến nay, mặc dù thị trường còn phải đối mặt với nhiều yếu tố biến động, tuy nhiên các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và liên tục.

"Ngày 21/9/2026 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời bắt đầu quá trình gia nhập các bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thị trường, là kết quả của nhiều năm nỗ lực cải cách về thể chế, hạ tầng, công nghệ, tổ chức thị trường và chất lượng các thành viên. Kết quả đó có sự đóng góp của toàn hệ thống chính trị từ Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN… trong đó có VNX, các Sở Giao dịch, VSDC và các thành viên thị trường" - bà Lê Thị Việt Nga.

Đặc biệt nhấn mạnh về dấu mốc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua như: Hệ thống KRX tiếp tục được vận hành ổn định; Sàn giao dịch các-bon trong nước được đi vào hoạt động; đối với các Sở, hệ thống quy chế nghiệp vụ tiếp tục được hoàn thiện; công tác giám sát thành viên được tăng cường.

Khối công ty chứng khoán thành viên tiếp tục củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, lượng nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán liên tục tăng trưởng, số tài khoản giao dịch chứng khoán đạt gần 14 triệu tài khoản. Các công ty chứng khoán thành viên cũng đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Năng lực tài chính được nâng lên, thể hiện qua việc vốn góp tăng thêm gần 110.000 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ lên hơn 333.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của khối công ty chứng khoán tiếp tục khả quan; lũy kế đến hết quý II/2026, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, bằng khoảng 51% cả năm 2025.

“Những kết quả trên cho thấy nền tảng của thị trường đang được củng cố cả về quy mô, năng lực tài chính, hạ tầng công nghệ và chất lượng hoạt động của các thành viên” – bà Lê Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Nâng hạng đạt ra yêu cầu cao hơn

Phó Chủ tịch Lê Thị Việt Nga khẳng định: "Nâng hạng mở ra một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn đối với toàn bộ thị trường. Chúng ta không chỉ cần một thị trường lớn hơn, thanh khoản cao hơn, mà phải hướng tới một thị trường minh bạch hơn, an toàn hơn, có năng lực quản trị rủi ro tốt hơn, sản phẩm đa dạng hơn và khả năng kết nối ngày càng sâu rộng với thị trường quốc tế”.

Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga phát biểu.

Trên tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch đề nghị các Sở giao dịch chứng khoán tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy chế nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu vận hành của thị trường trong giai đoạn mới. Các quy định phải rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho thành viên thực hiện nhưng đồng thời phải bảo đảm kỷ luật thị trường.

Hiện nay, Bộ Tài chính và UBCKNN đang nỗ lực hoàn thiện dự án Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 này. Khi được thông qua sẽ tạo nền tảng pháp lý cho thị trường chứng khoán phát triển trong giai đoạn mới, nhất là sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng.

“Do vậy, đề nghị các Sở Giao dịch, VSDC và toàn thể các thành viên thị trường tiếp tục quan tâm, chủ động và tích cực tham gia góp ý đối với các văn bản hướng dẫn thi hành sau này” – Lãnh đạo UBCKNN nói.

Cũng theo lãnh đạo UBCKNN, một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là hoàn thành việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. VNX cần chỉ đạo các Sở giao dịch, và phối hợp với VSDC, các thành viên và doanh nghiệp để thực hiện đúng lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE, bảo đảm quá trình chuyển giao được thực hiện an toàn, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát thành viên theo hướng dựa trên rủi ro, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát tuân thủ và giám sát rủi ro.

Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính gắn với quản trị rủi ro

Đối với các công ty chứng khoán thành viên, lãnh đạo UBCKNN yêu cầu phải đặt tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản nhà đầu tư lên hàng đầu.

Cùng với đó, các công ty chứng khoán phải tiếp tục củng cố năng lực tài chính, kiểm soát chặt chẽ các tỷ lệ an toàn tài chính và nâng cao năng lực tài chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ký quỹ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn.

UBCKNN sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát; chủ động phối hợp với các Sở giao dịch Chứng khoán, VSDC và các thành viên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương và tuân thủ trên thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN cũng đề nghị các công ty chứng khoán lưu ý thêm về quản lý người hành nghề chứng khoán. Đề nghị lãnh đạo các công ty chứng khoán phải tăng cường kiểm soát hoạt động của môi giới và người hành nghề.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, với việc khuôn khổ pháp lý về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có Thông tư 145/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 119, các công ty chứng khoán phải chủ động hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ cần thiết để sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán theo cơ chế CCP.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cho công nghệ, bảo mật dữ liệu, quản trị giao dịch và kiểm soát rủi ro.

Lãnh đạo UBCKNN cũng đề nghị, các công ty chứng khoán phải tiếp tục đồng hành với cơ quan quản lý, các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC, các hiệp hội, cơ quan báo chí và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư. “Chúng ta cần hướng tới một cấu trúc nhà đầu tư bền vững hơn, có hiểu biết hơn, có trách nhiệm hơn; đồng thời từng bước nâng cao vai trò của nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn dài hạn trên thị trường” – Phó Chủ tịch nói.

Ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNX phát biểu.

Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành VNX, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNX đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga.

Những định hướng chiến lược từ Lãnh đạo UBCKNN không chỉ ghi nhận những nỗ lực của các Sở Giao dịch chứng khoán và toàn thể thành viên thị trường trong thời gian qua, mà còn là định hướng quan trọng để thị trường vững bước trong giai đoạn tới. VNX sẽ sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong thời gian sớm nhất.