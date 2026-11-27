Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn khớp cổ tay và khớp vai phải được điều trị hiệu quả tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, viêm mủ và hoại tử gân duỗi vùng cẳng bàn tay sau khi tiêm corticoid để giảm đau xương khớp. Trước đó, người bệnh tìm đến phòng khám tư để điều trị. Sau hai lần tiêm đầu tiên, các triệu chứng đau nhức thuyên giảm rõ rệt, nhưng đến mũi tiêm thứ ba, tình trạng sưng viêm và đau tăng dữ dội. Khi nhập viện, bệnh nhân phải phẫu thuật dẫn lưu mủ, cắt lọc tổ chức hoại tử và điều trị kháng sinh.

Những biến chứng tương tự cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh). Một bệnh nhân 24 tuổi ở Tiên Yên nhập viện với biểu hiện sưng nóng, đỏ, đau và hạn chế vận động khớp cổ tay, vai phải sau khi tiêm khớp tại phòng khám tư. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhiễm khuẩn khớp. Sau 10 ngày điều trị bằng kháng sinh, tình trạng sưng đau và khả năng vận động đã cải thiện. Một trường hợp khác, 54 tuổi, bị nhiễm khuẩn khớp gối sau tiêm, kèm huyết khối tĩnh mạch chi dưới, phải điều trị tích cực.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu, Khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiêm corticoid vào khớp là phương pháp có thể giúp giảm đau và chống viêm nhanh, hiệu quả duy trì từ vài tuần đến vài tháng. Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ phù hợp với một số bệnh lý và cần được bác sĩ chuyên khoa chỉ định sau khi đánh giá tình trạng người bệnh. Corticoid có tác dụng ức chế phản ứng viêm, cải thiện triệu chứng nhưng không giải quyết được tất cả nguyên nhân gây đau xương khớp. Việc lạm dụng thuốc hoặc thực hiện không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến nhiễm khuẩn, teo cơ, tổn thương gân, sụn khớp và suy giảm chức năng vận động.

BSCKII Nguyễn Tường Vân - Trưởng Khoa Lão khoa – Cơ xương khớp cho biết: “Tiêm khớp chỉ nên áp dụng khi các biện pháp điều trị nội khoa không có kết quả nhằm tránh việc lạm dụng tiêm khớp và tiêm phần mềm quanh khớp. Hiện nay, có rất nhiều bệnh nhân thấy tác dụng nhanh của việc tiêm khớp nên đã tiến hành tự điều trị tại nhà hoặc đến tiêm tại nơi không đảm bảo nguyên tắc vô trùng.. Đối với các kỹ thuật như tiêm, hút dịch khớp nếu không được thực hiện trong môi trường vô trùng, không nắm vững chỉ định, chống chỉ định, vị trí giải phẫu, kỹ thuật tiêm và liệu trình điều trị sẽ gây biến chứng nguy hiểm như: chảy máu nội khớp, đẩy nhanh tốc độ thoái hóa khớp và loãng xương, nhiễm khuẩn khớp tiêm dẫn đến tạo mủ, ổ áp xe gây nguy cơ hoại tử xương khớp, dính khớp, nhiễm khuẩn huyết, …Lạm dụng tiêm khớp dẫn đến nguy cơ liệt tay chân, làm cho bệnh tiến triển nhanh và trầm trọng hơn, đặc biệt là có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo, người có triệu chứng đau xương khớp cần được thăm khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc tiêm hoặc tìm đến những nơi quảng cáo giảm đau nhanh nhưng không rõ điều kiện hành nghề. Đặc biệt, sau khi tiêm, nếu xuất hiện sốt, đau tăng dữ dội, vùng tiêm sưng nóng, đỏ, chảy dịch hoặc hạn chế vận động bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra, điều trị, tránh nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và tổn thương khớp lâu dài.