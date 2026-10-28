Biến chính sách của Luật Thủ đô thành kết quả cụ thể, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển

Hệ thống cơ chế đồng bộ

Cùng dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo, viên chức, người lao động của 6 nhà hát thuộc Sở.

Đại biểu tại điểm cầu 126 xã, phường thuộc TP Hà Nội có Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội; các lãnh đạo và chuyên viên các Phòng văn hóa - xã hội, Phòng kinh tế… của UBND các xã, phường. Cùng dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến còn có Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của dân tộc.

Trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết của HĐND TP đã tạo nên cơ sở pháp lý và cơ chế quan trọng để khơi thông nguồn lực, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao, quản lý quảng cáo, thúc đẩy kinh tế ban đêm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

“Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự có giá trị khi được hiểu đúng, thực hiện thống nhất và tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Thông tin về chương trình Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, Hội nghị được thực hiện dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 126 điểm cầu tại các xã, phường; tập trung quán triệt về những nghị quyết có ý nghĩa thiết thực, động trực tiếp đến công tác quản lý và phát triển của ngành VHTTDL.

Các nghị quyết bao gồm Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức cải tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị; Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND về trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội;

Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND về tăng cường quản lý, khai thác hoạt động quảng cáo; Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND tạo cơ sở phát triển kinh tế ban đêm; Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, 7 nghị quyết này không phải là những quy định riêng lẻ mà tạo thành hệ thống cơ chế hỗ trợ cho nhau, vừa mở đường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vừa bảo vệ di sản và bản sắc Thủ đô, phát triển các hoạt động văn hóa, quảng cáo, kinh tế ban đêm theo hướng có trật tự; đồng thời tăng cường kỷ cương, xử lý vi phạm.

“Việc nắm chắc và triển khai đúng các Nghị quyết là điều kiện quan trọng để biến những chủ trương, chính sách thành kết quả cụ thể, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nói.

Thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện

Để Hội nghị đạt kết quả tích cực, Lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận để nắm vững các quy định mới, phạm vi áp dụng, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, nhất là UBND cấp xã, bảo đảm nhận thức thống nhất, tránh lúng túng hoặc vận dụng không đúng thống nhất, đồng bộ.

Gắn nội dung tập huấn với công việc thực tế, rà soát nhiệm vụ đang triển khai, xác định những nội dung cần điều chỉnh về điều kiện, về nhân lực, về kinh phí và cơ chế phối hợp để tổ chức thực hiện khả thi và đúng quy định.

Đồng thời, tích cực trao đổi, nêu rõ các khó khăn vướng mắc từ cơ sở, nhất là về thẩm quyền, trình tự thủ tục và nguồn lực thực hiện để được giải đáp hoặc tổng hợp hướng dẫn kịp thời.

Sau hội nghị, Lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị các cơ quan tiếp tục phổ biến nội dung đến đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, chủ động theo dõi và phản ánh những bất cập phát sinh, kết quả tập huấn cần được đo lường bằng sự chuyển biến trong thực thi công vụ, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương tin tưởng, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, Hội nghị sẽ giúp thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và đưa Luật Thủ đô năm 2026 và 7 nghị quyết của HĐND TP vào thực tiễn công tác, góp phần khơi thông nguồn lực và phát triển VHTTDL Thủ đô trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương giới thiệu Luật Thủ đô năm 2026; các điều, khoản liên quan đến lĩnh vực VHTTDL và giới thiệu tổng quan các Nghị quyết của HĐND ban hành triển khai thi hành Luật Thủ đô trong lĩnh vực VHTTDL, bao gồm Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định cơ chế quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; triển khai Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND TP quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tiếp theo đó, lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Sở cũng đã giới thiệu về các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức cải tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định về trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội; triển khai Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Quy định về phát triển kinh tế đêm trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các đại biểu dự họp cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là văn bản pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Nhằm thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm định hướng bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô tương xứng với truyền thống nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 cơ bản kế thừa Luật Thủ đô năm 2024, đồng thời có sự điều chỉnh theo hướng tăng cường phân quyền cho TP Hà Nội trong lĩnh vực văn hoá, xã hội.

Đặc biệt, Luật tăng thẩm quyền cho TP trong ban hành chính sách phát triển VHTTDL nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hình thành và phát triển các không gian văn hóa – sáng tạo, gắn kết giữa bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước và khu vực.