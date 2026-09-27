Biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân 'biến mất' ngay ngày đầu thí điểm

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống chiều tối 27/9, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ ở cả hai chiều.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai lắp đặt hệ thống biển thông tin, cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân. Mỗi vị trí gồm 5 biển, lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Dọc cầu có 3 vị trí được bố trí hệ thống biển này, kết hợp với các vạch sơn trên mặt đường.

Trao đổi với PV vào tối 27/9, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở tạm thời thu hồi các biển chỉ dẫn để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại việc đi qua các mốc khoảng cách này có thể bị xử phạt.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là các biển chỉ dẫn thông tin, không phải biển cấm hoặc biển hiệu lệnh và không được sử dụng làm căn cứ để xử phạt.

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m cùng hệ thống vạch sơn được bổ sung trên cầu nhằm cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết, ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Qua đó, người lái xe có thể chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn.

Biển chỉ dẫn các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m trên cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ. (Hình ảnh ghi nhận chiều tối 27/9)

Hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân trước đó. (Hình ảnh ghi nhận sáng 24/9)

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, việc triển khai hệ thống này xuất phát từ thực tế trên cầu Nhật Tân từng xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Theo cơ quan chức năng, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Việc kiểm tra, xác định và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định. Các phương tiện đi qua những mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m không phải là căn cứ đơn thuần để xác định vi phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang và tổ chức tốc độ khai thác phù hợp.

Mục tiêu của việc bố trí các mốc và vạch sơn khoảng cách trên cầu Nhật Tân là tạo công cụ trực quan để người lái xe dễ nhận biết, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.