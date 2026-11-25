Vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ

Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo danh mục vị trí, số người và chỉ tiêu biên chế sang quản lý theo nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm.

Theo Bộ Chính trị, thời gian qua, hệ thống văn bản, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực cơ bản đã được hình thành. Tuy nhiên, phương pháp xây dựng ở một số nơi chưa thống nhất, dữ liệu còn phân tán, việc quản lý và sử dụng vị trí việc làm chưa hiệu quả.

Tình trạng giao thoa, chồng chéo nhiệm vụ chưa được khắc phục triệt để. Trong khi đó, tác động của chuyển đổi số, cơ chế tự chủ, xã hội hóa và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ chưa được phản ánh đầy đủ trong quá trình xác định nhu cầu nhân lực, phân bổ biên chế.

Theo định hướng mới, vị trí việc làm phải được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực.

Mỗi vị trí việc làm tương ứng với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Không hình thành vị trí riêng chỉ vì một công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc sự khác biệt về ngạch, bậc.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát thực chất để đề xuất giữ nguyên, điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ những vị trí không còn phù hợp; bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ và bảo đảm đúng thẩm quyền.

Rà soát vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Thanh Thắng

Không đồng nhất một vị trí với một người hoặc một chỉ tiêu biên chế

Một trong những điểm đáng chú ý của Kết luận 107-KL/TW là yêu cầu phân định rõ ba khâu: xác định vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và quyết định giao biên chế.

Theo đó, việc tính toán nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, yêu cầu chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết.

Đối với các công việc tham mưu, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát và phục vụ cơ quan lãnh đạo, việc xác định nhu cầu nhân lực còn phải tính đến đặc thù về tiến độ, trách nhiệm đối với sản phẩm, nhiệm vụ đột xuất, thời điểm cao điểm và yêu cầu duy trì năng lực chuyên môn. Không áp dụng máy móc định mức giải quyết hồ sơ hành chính đối với những công việc này.

Bộ Chính trị nhấn mạnh không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; cũng không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành chỉ tiêu biên chế.

Sau khi tính toán, nhu cầu nhân lực phải được đối chiếu với số người hiện có, biên chế được giao, cơ cấu, chuyên môn, năng lực, khả năng phân bổ và nguồn kinh phí. Các cơ quan cần ưu tiên bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, sàng lọc, kiêm nhiệm, sử dụng chung nhân lực và đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ trước khi đề xuất phương án biên chế.

Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tình trạng lấy số lượng người đang có làm căn cứ để duy trì biên chế, đồng thời tránh việc tăng hoặc giảm nhân lực một cách cơ học khi cơ cấu tổ chức và phương thức thực hiện nhiệm vụ thay đổi.

Chuẩn hóa dữ liệu, phương pháp xác định nhu cầu nhân lực

Để cụ thể hóa Kết luận 107-KL/TW, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Hướng dẫn yêu cầu các cơ quan, đơn vị kế thừa dữ liệu, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ rà soát, bổ sung những nội dung có thay đổi, còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng; không yêu cầu kê khai lại những số liệu đã được xác nhận.

Đáng chú ý, vị trí việc làm không được xác định từ người hiện có, ngạch, mức lương hoặc số biên chế đã giao. Nhu cầu nhân lực phải được tính theo khối lượng, tính chất công việc và điều kiện thực hiện.

Hướng dẫn cũng quy định kỳ thống kê khối lượng và thời gian thực hiện công việc là 12 tháng, từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026; số người hiện có được chốt tại ngày 30/9/2026. Dữ liệu dự báo từng năm trong giai đoạn 2027-2031 phải được lập riêng, có căn cứ và giải trình, không sử dụng biên chế năm 2026 làm định mức cho giai đoạn tiếp theo.

Việc rà soát còn phải lượng hóa tác động của phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa đối với nhiệm vụ, sản phẩm và nhu cầu nhân lực. Một công việc có nhiều vị trí cùng tham gia hoặc một người kiêm nhiệm nhiều vị trí phải được phân định phần việc, trách nhiệm và thời gian tương ứng, tránh tính trùng.

Hoàn thiện phương án biên chế cho giai đoạn mới

Kết luận số 123-KL/TW ngày 13/11/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục đề cập tình hình thực hiện Kết luận 107-KL/TW, tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2030.

Tiếp đó, ngày 17/11/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Thông báo số 300-TB/BTCTW về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 107-KL/TW và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng ngày, cơ quan này ban hành Kế hoạch số 84-KH/BTCTW về cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, thực hiện từ ngày 16 đến 30/11/2026.

Theo kế hoạch triển khai, việc hoàn thiện dữ liệu, rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án biên chế được thực hiện theo các mốc tiến độ cụ thể trong tháng 11/2026. Chất lượng dữ liệu được đặt ra như một yêu cầu quan trọng; các thông tin phải có nguồn gốc, được kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm bởi cơ quan, đơn vị quản lý.

Về lâu dài, vị trí việc làm không chỉ là căn cứ xây dựng phương án biên chế mà còn là cơ sở để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc chuyển từ quản lý theo số lượng người sang quản trị theo nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả công việc được kỳ vọng góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.