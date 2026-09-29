Biên chế cấp xã sẽ được bố trí theo khối lượng công việc và đặc thù địa bàn

Căn cứ thực tế để phân bổ biên chế

Nội dung trên được Bộ Nội vụ nêu khi trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng về việc nghiên cứu tăng số lượng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã và bổ sung biên chế cán bộ, công chức, nhất là tại những địa bàn miền núi, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, việc xác định nhu cầu nhân lực cho giai đoạn 2026-2031 đã được tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và địa phương. Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ về phương án biên chế để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với cấp xã, việc bố trí nhân sự không chỉ dựa vào một con số chung mà được xem xét theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Các yếu tố được tính đến gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm; khối lượng công việc; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa trang thiết bị; tình hình sử dụng biên chế đã được giao.

Bên cạnh đó, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại từng địa bàn cũng được đưa vào quá trình xem xét.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp xã. Ảnh: Thanh Thắng

Có thể điều chỉnh giữa các đơn vị

Từ các tiêu chí trên, Bộ Nội vụ đề nghị TP Đà Nẵng chủ động rà soát tình hình thực tế để bố trí, giao và điều chỉnh biên chế phù hợp đối với từng cơ quan, đơn vị.

Điều này cho phép địa phương cân đối nhân lực theo nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một cách bố trí giống nhau cho tất cả các đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, việc chủ động điều chỉnh phải nằm trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Theo Bộ Nội vụ, địa phương không được tự ý làm tăng tổng số biên chế công chức đã được giao.

Kiến nghị xuất phát từ yêu cầu thực tế ở cơ sở

Kiến nghị của cử tri Đà Nẵng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền cấp xã đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm kiến nghị là nghiên cứu tổ chức thêm các bộ phận chuyên môn và tăng số lượng cán bộ, công chức tại những địa bàn có đặc thù, đặc biệt là khu vực miền núi và nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Với cách tiếp cận mà Bộ Nội vụ đưa ra, vấn đề nhân lực cấp xã sẽ được đặt trong tổng thể phương án biên chế giai đoạn 2026-2031. Việc bố trí cụ thể tại từng địa phương được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, đồng thời phải bảo đảm trong phạm vi biên chế được cấp có thẩm quyền quyết định.