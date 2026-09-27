Biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân: Không phải để 'bắt lỗi' tài xế

Chiều 27/9, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc đặt các biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân xuất phát từ thực tế trong năm 2026, trên cầu đã xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều, trong đó có các vụ xảy ra ngày 7/2 và 17/8. Một số phương tiện bị hư hỏng, có xe bị lật, gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội đặt biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Theo ông Bảo, cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ lưu thông tương đối cao. Trong điều kiện này, khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, xe phía sau nếu không duy trì khoảng cách phù hợp sẽ khó xử lý, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Từ thực tế trên, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân. Trên cơ sở đó, các đơn vị thống nhất triển khai thêm các giải pháp cảnh báo, phòng ngừa tai nạn.

Đáng chú ý, các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m trên cầu không được đặt ra để "bắt lỗi" người tham gia giao thông. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là những mốc trực quan giúp lái xe dễ nhận biết khoảng cách với phương tiện phía trước, qua đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn.

Sở Xây dựng cũng khẳng định, việc phương tiện đi qua các mốc khoảng cách nói trên không phải là căn cứ đơn thuần để xác định vi phạm và xử phạt. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông được thực hiện theo quy định pháp luật, căn cứ vào hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý cùng các dữ liệu, tài liệu hợp pháp.

Theo cơ quan quản lý, mục tiêu của việc bổ sung biển cảnh báo, mốc khoảng cách và vạch sơn là phòng ngừa từ sớm nguy cơ tai nạn liên hoàn, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ lưu thông cao trên cầu Nhật Tân.

Cùng với việc bổ sung các giải pháp cảnh báo, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, vạch sơn, thiết bị phản quang và tổ chức giao thông trên cầu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

Qua đó, những mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân được kỳ vọng không chỉ là dấu hiệu trực quan trên mặt cầu, mà trở thành "lời nhắc" để mỗi tài xế chủ động giữ khoảng cách, giảm tốc độ khi cần thiết và phòng ngừa những vụ va chạm liên hoàn từ sớm.

Trước đó, ngày 25/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông qua cầu Nhật Tân. Theo phương án mới, tốc độ tối đa trên làn ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại (làn số 2 và số 3) tiếp tục duy trì tốc độ tối đa 80km/h; làn dành cho xe máy, xe đạp (làn số 4) giữ mức 40km/h. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông qua cầu. Trong thời gian đầu triển khai, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm tại cầu và các tuyến đường, nút giao lân cận; đồng thời phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện.