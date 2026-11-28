Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo thông tin kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại họp báo, chủ trì họp báo đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước, quốc tế, làm rõ những đóng góp cốt lõi của Việt Nam, lộ trình triển khai các cam kết cũng như những lợi ích chiến lược đối với khu vực mà hai hội nghị mang lại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những đóng góp, sáng kiến cụ thể của Việt Nam tại hai hội nghị, đồng thời đề nghị làm rõ vai trò và dấu ấn của Việt Nam trong việc thúc đẩy đồng thuận và tăng trưởng hợp tác giữa các quốc gia thành viên, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, với vai trò nước chủ nhà và Chủ tịch cơ chế CLMV, Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, trao đổi với các quốc gia thành viên cùng các tổ chức liên quan để đề xuất các định hướng lớn trình các nước thông qua.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực phối hợp xây dựng các văn kiện hội nghị, vừa đánh giá toàn diện tình hình hợp tác giai đoạn qua, vừa đưa ra các định hướng hành động rất cụ thể cho chặng đường tiếp theo, đồng thời trực tiếp tham gia vào các chương trình, dự án hợp tác tiêu biểu.

Nói về những dấu ấn cụ thể, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai sáng kiến lớn do Việt Nam đề xuất đã được các nước nhất trí thông qua bao gồm sáng kiến "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước CLMV" và sáng kiến "Hành trình di sản bốn nước CLMV". Trong đó, sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh” mở ra một khái niệm mới về phát triển hạ tầng, hướng tới hình thành các trung tâm tổng hợp kết nối các cửa khẩu, hàng không, sân bay và cảng biển; còn sáng kiến hành trình di sản tập trung thúc đẩy liên kết du lịch, kết nối trực tiếp các điểm đến nổi tiếng như Bagan (Myanmar), Luang Prabang (Lào) và Tràng An (Việt Nam).

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định: "Hai sáng kiến này đi đúng vào những vấn đề cốt lõi mà các nước thành viên quan tâm và được thiết kế rất cụ thể, nêu rõ mục tiêu, hoạt động chính cũng như quy trình theo dõi, thúc đẩy thực hiện để sau một năm sẽ tiến hành đánh giá lại kết quả thực hiện".

Đại diện Tạp chí Mekong ASEAN đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phân tích thêm về vai trò và vị thế của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định những đóng góp này xuất phát từ thực tiễn Việt Nam là quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, sở hữu nền kinh tế phát triển năng động với nhiều thành tựu phù hợp trực tiếp với mối quan tâm và lĩnh vực hoạt động của cả hai cơ chế.

Để làm rõ tầm vóc hợp tác, Bộ trưởng đã điểm lại các số liệu quy mô: cơ chế ACMECS (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan) có dân số hơn 250 triệu người, diện tích trên 1,9 triệu km2, GDP đạt trên 1.200 tỷ USD và kim ngạch thương mại đạt gần 1.500 tỷ USD; trong khi cơ chế CLMV (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar) có diện tích khoảng 1,37 triệu km2, GDP đạt khoảng 563 tỷ USD và kim ngạch thương mại đạt gần 900 tỷ USD.

Bộ trưởng chia sẻ: "Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năng động của Việt Nam chính là một đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của ACMECS và CLMV. Trong suốt quá trình hợp tác, các đề xuất định hướng do Việt Nam khởi xướng liên tục nhận được sự nghiên cứu, ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phương thức các nước thành viên sẽ triển khai kết quả hội nghị trong thời gian tới, nhằm bảo đảm các cam kết được thực thi một cách hiệu quả và thực chất nhất, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các văn kiện được thông qua tại hội nghị đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu, nội dung và quy trình triển khai.

Trên cơ sở đó, Chính phủ mỗi nước sẽ ban hành chương trình hành động và kế hoạch cụ thể; đồng thời đòi hỏi các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp nội bộ, phối hợp giữa các quốc gia thành viên, Ban Thư ký ASEAN cũng như các đối tác quốc tế. Đáng chú ý, Bộ trưởng chia sẻ tại hội nghị lần này đã có nước thành viên nêu sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh ACMECS, tạo kênh kết nối thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động tại các nước và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Giải đáp câu hỏi của phóng viên về những lợi ích thiết thực mà hai hội nghị mang lại cho Việt Nam, các nước tiểu vùng và các đối tác, cùng các lĩnh vực tiềm năng tạo động lực mới nâng cao đời sống người dân, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định, các lĩnh vực hợp tác lớn của ACMECS và CLMV đều hoàn toàn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đường lối và mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

Nhìn tổng thể, các khuôn khổ này mang lại ba nhóm lợi ích chiến lược bao gồm: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững với trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ, vừa phát huy các động lực sẵn có vừa kích hoạt các động lực phát triển mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng sự hợp tác không chỉ dừng ở cấp Chính phủ mà sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng khoa học và người dân, chuyển hóa cam kết thành nguồn lực thực chất cho sự phát triển của Việt Nam và các nước thành viên trong giai đoạn mới.