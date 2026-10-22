Biển cấm bị phớt lờ, chợ tự phát vẫn họp trên phố Cầu Mới, Đống Đa

Ghi nhận sáng 22/10, tại phố Cầu Mới, phường Đống Đa, Hà Nội, hoạt động buôn bán thực phẩm tự phát vẫn diễn ra trên vỉa hè, lòng đường, dù khu vực đã có biển cấm. Tình trạng này tập trung đông vào khoảng 5h-6h sáng mỗi ngày, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và việc đi lại của người dân.

Ghi nhận sáng 22/10, chợ tự phát trên phố Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội, vẫn bày bán rau, cá, thực phẩm,... tràn ra vỉa hè, lòng đường dù đã có biển cấm. (Ảnh Linh Vũ)

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã mang rau, cá và các loại thực phẩm đến phố Cầu Mới để bày bán. Hàng hóa được đặt trực tiếp trên vỉa hè, một số vị trí tràn xuống lòng đường. Các phương tiện chở hàng cũng dừng, đỗ tại khu vực để giao nhận, phục vụ hoạt động mua bán.

Hoạt động buôn bán diễn ra liên tục, lượng người mua và bán tăng dần khi trời sáng. Khoảng 5-6h sáng, khu vực trở nên đông đúc hơn, nhiều người tập trung lựa chọn thực phẩm, trao đổi hàng hóa ngay sát lòng đường. Sau khung giờ này, hoạt động mua bán giảm dần nhưng vẫn còn diễn ra.

Đáng chú ý, dù khu vực đã có biển cấm, tình trạng bày bán hàng hóa để kinh doanh vẫn xuất hiện. Việc sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán khiến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông bị ảnh hưởng, đồng thời làm phát sinh nguy cơ xung đột giao thông tại khu vực.

Hoạt động buôn bán diễn ra ngay dưới lòng đường, nhiều người mua, bán dừng đỗ xe khiến không gian lưu thông bị thu hẹp. (Ảnh Linh Vũ)

Không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, việc bày bán thực phẩm trực tiếp trên vỉa hè, lòng đường cũng đặt ra vấn đề về điều kiện vệ sinh trong quá trình kinh doanh. Đối với các điểm bán tự phát, người mua khó có đầy đủ thông tin để kiểm tra nguồn gốc, điều kiện bảo quản thực phẩm nếu không có cơ chế quản lý, kiểm soát phù hợp.

Thực trạng trên diễn ra trong bối cảnh UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-UBND về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ giải tỏa các điểm tập kết vật liệu xây dựng, “chợ cóc”, “chợ tạm” và các vi phạm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp duy trì, phòng ngừa tái vi phạm.

Dù đã tồn tại trong thời gian dài, tình trạng họp chợ tự phát tại phố Cầu Mới chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi thành phố đã có những chỉ đạo nhằm lập lại trật tự đô thị. (Ảnh Linh Vũ)

Đối chiếu với những yêu cầu này, tình trạng buôn bán tự phát tại phố Cầu Mới cho thấy cần tiếp tục kiểm tra, rà soát và có biện pháp chấn chỉnh phù hợp. Đặc biệt, việc kiểm tra cần chú trọng khung giờ sáng sớm, thời điểm hoạt động họp chợ diễn ra tập trung, thay vì chỉ xử lý vào những thời điểm ít người mua bán.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, đồng thời duy trì kiểm tra sau xử lý để hạn chế tình trạng tái diễn. Việc lập lại trật tự tại khu vực cần gắn với yêu cầu bảo đảm lối đi cho người dân, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.