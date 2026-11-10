Biến bột mỳ thành... thuốc giảm béo, tăng cân: Lật tẩy xưởng thực phẩm chức năng giả của nhóm 9x

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) điều hành.

Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh. Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 5.000 hộp thành phẩm các loại và số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026 các đối tượng đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Quy trình chia thành các công đoạn: Đóng bột vào viên nang; đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn; đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển. Nguyên liệu đóng vào viên nang là hoàn toàn là bột mỳ. Các đối tượng in nhãn ghi các công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, rồi bán ra với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp.

Điểm đáng lưu ý là các loại sản phẩm, với các công dụng khác nhau nhưng đều được làm từ cùng một loại nguyên liệu. Thứ phân biệt các sản phẩm chỉ là tem nhãn.

Theo Kết luận giám định Công an TP Hải Phòng xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, lời khai của những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.