Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng bất cập tại hai biển báo chỉ dẫn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Đáng chú ý, cả hai biển báo đều ghi địa danh xã Gia Hội, gây bối rối cho người tham gia giao thông, nhất là những người từ địa phương khác đến.

Trong danh sách các đơn vị hành chính sau sắp xếp ở tỉnh Cà Mau không có xã Gia Hội.

Cụ thể, theo hướng từ tỉnh Sóc Trăng (cũ) về phường Bạc Liêu, tại vị trí cách cầu Cái Dầy khoảng 100m, biển báo chỉ dẫn đi thẳng đến trung tâm phường Bạc Liêu 6km, rẽ trái đến xã Gia Hội 13km. Ở chiều ngược lại, từ phường Bạc Liêu qua cầu Cái Dầy, biển báo cũng đặt cách cầu khoảng 100m, chỉ dẫn đi thẳng đến Sóc Trăng (cũ) 45km, rẽ phải đến xã Gia Hội 13km.

Theo người dân địa phương, thông tin trên không phù hợp với thực tế, bởi khu vực này không có đơn vị hành chính cấp xã mang tên Gia Hội. Thực tế, Gia Hội là tên một ấp thuộc xã Hưng Hội. Việc sử dụng tên địa danh không chính xác trên biển báo có thể khiến người đi đường, đặc biệt là người lần đầu lưu thông qua khu vực, nhầm lẫn trong việc xác định hướng đi và điểm đến.

Được biết, sau khi hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sáp nhập, tỉnh Cà Mau có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 55 xã và 9 phường. Trong danh sách các đơn vị hành chính sau sắp xếp không có xã Gia Hội.

Trước bất cập trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường sớm kiểm tra, rà soát và điều chỉnh nội dung các biển báo cho phù hợp với tên gọi địa danh, đơn vị hành chính hiện hành. Việc cập nhật thông tin chỉ dẫn chính xác là cần thiết, góp phần giúp người dân thuận tiện đi lại, hạn chế nhầm lẫn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.