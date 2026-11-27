Biển báo nền xanh gạch chéo đỏ không phải là biển cấm xe. Ảnh cắt từ clip.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an có bài đăng kèm video, đề cập đến một biển báo xuất hiện trong tình huống giao thông thực tế trên đường.

Đoạn video là cuộc hội thoại giữa học viên và giáo viên lái xe, trong đó học viên thắc mắc ý nghĩa của biển báo nền xanh, kèm hình ảnh phương tiện màu trắng đặt trên từng làn nhưng có thêm gạch chéo màu đỏ.

Biển báo này thực ra là một phiên bản của biển R.415b "Kết thúc làn đường theo phương tiện", được quy định trong nội dung Quy chuẩn QCVN 41:2024 của Bộ GTVT. Trong Quy chuẩn, biển R.415b chỉ có một đường gạch chéo màu đỏ, nối góc dưới bên trái với góc trên bên phải của biển.

Thông thường, biển R.415b sẽ được bố trí ở một khoảng cách nhất định sau biển R.415a "Biển gộp làn đường theo phương tiện" - vốn là biển báo nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định.

Một biển báo R.415a trên đường ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Biển R.415b mang ý nghĩa chỉ dẫn hết đoạn đường lưu thông trên từng làn đường theo quy định.

Khi gặp biển R.415b như trong trường hợp ví dụ của Cục CSGT, các phương tiện có thể chạy ở bất kỳ làn đường nào, chẳng hạn môtô và xe gắn máy có thể chạy trên 2 làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa nếu đảm bảo không cản trở các phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn.

Trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đi đúng làn đường, phần đường quy định là một trong những quy tắc chung về tham gia giao thông, được quy định tại khoản 1 Điều 10.

Nghị định 168/2024 hiện hành cũng đặt ra những chế tài với hành vi đi không đúng làn đường quy định. Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ôtô đi không đúng làn đường quy định sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế ôtô vi phạm lỗi này còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy chạy không đúng làn đường bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng, theo nội dung điểm d khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024.